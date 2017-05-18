أصول تتوقع إحكام سيطرة المسارات العرضية على تداولات البورصة



منى عبدالباري:



توقعت شركة أصول لإدارة الأوراق المالية، احكام سيطرة المسارات العرضية الضيقة، على سوق المال خلال الأسبوع القادم.



وقال تقرير لـ "أصول"، إن المؤشر الرئيسى EGX30 سيواجه الأسبوع المقبل مستوى المقاومة 13100 نقطة، والذي سيمنعه من مواصلة الصعود ليواصل تحركاته العرضية قصيرة ومتوسطة الأجل، بينما سيواجه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مستوى المقاومة قرب 600 نقطة، ومن المتوقع أن يعوقه عن مواصلة صعوده على المدى القصير.



على صعيد أداء الأسبوع الماضي، قال التقرير إن التحركات العرضية سيطرت على أداء EGX30 بين مستوى الدعم الجديد قرب 12850 نقطة، ومستوى المقاومة السابق قرب 13100 نقطة، قبل أن يغلق مع نهاية جلسات الأسبوع قرب مستوى 12952 نقطة، فى ظل تحركات عرضية سيطرت على أداء غالبية الأسهم القيادية، باستثناء جلسة الثلاثاء التى تم الإعلان فيها عن تعديل مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.



وشهد تعديل المؤشر دخول سهمى المجموعة المالية هيرميس القابضة، ومعها المصرية للاتصالات، وخروج سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الأمر الذى تسبب فى صعود حاد للأسهم التى أدرجت، وعلى الجانب الأخر تراجع سهم طلعت مصطفى، تراجعا حادا .



كما شهد السوق تحسنا واضحا فى قيم وأحجام التعاملات، خاصة بجلستى الثلاثاء والأربعاء، لتتجاوز المليار جنيه، خاصة بعد الإعلان عن إرسال قانونى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة إلى البرلمان لمناقشتهم والتصديق عليهم، لكن رفع جلسات المجلس حتى نهاية الشهر الجارى لم يتح إقرارهم قبل 16 مايو الحالى، الذى تنتهى فيه مهلة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما كاد يتسبب فى أزمة.



وأعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية، عن إبلاغ مصلحة الضرائب بعدم تحصيل أى ضريبة خلال فترة الريبة بين 17 مايو حتى بداية يونيو القادم، المزمع خلالها إقرار القانون، والإشارة إلى عدم تطبيق الضريبة بأثر رجعى، ليغلق الباب مؤقتا حول الأزمة التى كان من الممكن حدوثها حال ترك الأمور على حالها.

