EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
نبيه: 50% نصيب MOT من أرباح نجوم FM المترو
الخميس 18 مايو 2017 04:01 م
مترو الأنفاق
أخر الأخبار
مترو الأنفاق
محمد فتحى
قال شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمار والمشروعات "MOT"، التابعة لهيئة مترو الأنفاق، إن الشراكة مع شركة نيو كيميت التى تمت ترجمتها فى راديو "نجوم إف إم المترو"، بالتعاون مع شركة النيل للإنتاج الإذاعى تتضمن مناصفة الأرباح بين الطرفين بنسبة 50%.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الخاص، بإطلاق إذاعة نجوم إف إم المترو، التى تستهدف تنويع مصادر الدخل للمترو عن طريق الإعلانات التى سيتم التعاقد عليها للإذاعة.
جدير بالذكر أن شركة النيل للإنتاج الإذاعى، المالكة لإذاعة نجوم إف إم، أعلنت اليوم الخميس، فى مؤتمر صحفى، عن حصولها على حق الانفراد بالمحتوى الإذاعى لمترو الأنفاق، بعد اتفاق مع شركة "نيو كيميت" المسئولة عن إدارتها، تحت مسمى "نجوم إف إم المترو".
ثقافة وفنون
مترو الأنفاق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا