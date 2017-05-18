مترو الأنفاق

محمد فتحى



قال شريف نبيه، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمار والمشروعات "MOT"، التابعة لهيئة مترو الأنفاق، إن الشراكة مع شركة نيو كيميت التى تمت ترجمتها فى راديو "نجوم إف إم المترو"، بالتعاون مع شركة النيل للإنتاج الإذاعى تتضمن مناصفة الأرباح بين الطرفين بنسبة 50%.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الخاص، بإطلاق إذاعة نجوم إف إم المترو، التى تستهدف تنويع مصادر الدخل للمترو عن طريق الإعلانات التى سيتم التعاقد عليها للإذاعة.



جدير بالذكر أن شركة النيل للإنتاج الإذاعى، المالكة لإذاعة نجوم إف إم، أعلنت اليوم الخميس، فى مؤتمر صحفى، عن حصولها على حق الانفراد بالمحتوى الإذاعى لمترو الأنفاق، بعد اتفاق مع شركة "نيو كيميت" المسئولة عن إدارتها، تحت مسمى "نجوم إف إم المترو".