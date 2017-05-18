الكهرباء تبحث التعاون مع كوريا الجنوبية بمشروعات الطاقة

محمد شاكر 555669

عمر سالم



استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، سونجو يون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، لبحث التعاون القائم والمستقبلى بين البلدين.



وأبدى الجانب الكوري رغبته في زيادة حجم التعاون فى كافة مشروعات القطاع، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.



واستعرض اللقاء، المشروعات المشتركة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش الزيارة الرئاسية لكوريا في فبراير 2016، ومن بينها مذكرة تفاهم مع شركة دووسان الكورية في مجال إنشاء محطة توليد كهرباء من الفحم تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة بنظام EPC+Finance بالحمراوين على ساحل البحر الأحمر على مرحلتين، الأولى قدرة 2×1000 ميجاوات، والثانية بنفس القدرة متضمنة قيام الجانب الكوري بإجراء دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروعات، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركات السويدى وهيونداى ودايو لتطوير شبكات نقل الكهرباء.



إضافة إلى مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع محطة فوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات بتكلفة 42 مليون دولار، متضمنة قيام الجانب الكوري بإجراء دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروع، وقد قام الجانب الكورى باختيار شركة كورية للقيام بدراسة جدوى المشروع التى انتهت بدورها من إعداد الدراسة وجارى عرض التقرير النهائى على هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمراجعتها.



وأشار شاكر إلى الأهمية التى يوليها القطاع فى الوقت الحالى لتطوير الشبكة المصرية للنقل، ودعا الجانب الكوري للمساهمة بها.



وأكد شاكر في نهاية اللقاء على حرص القطاع على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات للوصول لأفضل التكنولوجيات بأقل الأسعار والتيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء على أرض مصر.