المعادى للتنمية تطرح المرحلة الأولى من مشروعها بالشروق

مدينة الشروق

المرحلة الأولى تضم تنفيذ 1000 وحدة والتسليم خلال عامين ونصف



محمود زكى



تشهد شركات قطاع الأعمال تطورا وذلك لتقديم المنافسة الحقيقية مع القطاع الخاص وتقديم أفضل المشروعات بأقل الأسعار لاسيما فى قطاع التطوير العقارى.



حيث كشف فهد دربالة رئيس مجلس إدارة شركة المعادي للتنمية العمرانية، أن شركته طرحت المرحلة الأولى من مشروع "المعادى فيو" بمدينة الشروق وذلك على مساحة 136 فدانا، مشيرًا إلى أن المشروع يعد الأول للشركة فى ثوبها الجديد، مشيرًا إلى أنه يجمع بين الأصالة التى تتميز بها المعادى والطراز الإسبانى.



وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن المشروع يحتوي على 6 أحياء كل حي يتمتع بطابع مختلف عن الآخر حيث يتوسط تلك الأحياء مساحات خضراء تبلغ مساحتها أكثر من 30 فدانا، مشيرًا إلى أن المساحات بالمشروع تبدأ من 120 مترا مربعا وتصل إلى 280 حيث تبدأ أسعار المتر بالمشروع بـ 6 آلاف جنيه والتي اعتبرها رئيس الشركة تنافسية للغاية فى هذه المنطقة.



وأكد دربالة أن المشروع يحتوي على أكبر ممشى لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى أن جراج انتظار السيارات تحت الأرض وذلك للمحافظة على المنظر العام للمشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على منطقة خدمات مركزية ومول تجاري وناد صحي وذلك لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.



وتابع أن الشركة راعت في تنفيذه تقديم خدمات الإسمارت هوم، بالإضافة إلى أفراد أمن على أعلى مستوى لضمان الأمان للعملاء، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل به شركات قطاع الأعمال وذلك عن طريق الأعمال الإنشائية وكذلك شركات التسويق والمبيعات وخدمة ما بعد البيع.



وأضاف أن الشركات تعمل كفريق واحد من أجل تنفيذ المشروع على أكمل وجه وتقديم أفضل، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف عوائد استثمارية للمشروع تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات جنيه، موضحًا أنه ينفذ على ثلاث مراحل ويتم تسليمه بالكامل خلال أربع سنوات.



وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المعادي إلى أن الشركة تسلمت الأرض خلال الفترة الماضية على أن يتم تسليم الكمباوند خلال أربع سنوات على ثلاث مراحل حيث تضم الأولي 1000 وحدة حيث إنه من المتوقع تسليم تلك المرحلة خلال عامين ونصف، مشيرًا إلى أن المساحات داخل الكمباوند تتراوح بين 120 و280 مترا مربعا، وأن أسعار المتر تبدأ من 6000 جنيه، مشيرًا إلى أن رأسمال الشركة الاسمي حاليًا يبلغ 500 مليون جنيه.