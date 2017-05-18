سالم: الخطة التسويقية لـ نجوم FM المترو ستؤتى ثمارها بعد عام

نجومFM

محمد فتحى



قال أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعى، إنهم وضعوا خطة تسويقية لإذاعة "نجوم إف إم المترو"، مدتها 5 سنوات من الآن، مشيرًا إلى أن الخطة ستؤتى ثمارها بعد عام من الآن.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الخاص، بإطلاق إذاعة نجوم إف إم المترو، مشيرًا إلى أنهم حرصوا عند وضع الخطة التسويقة، أن تكون مرنة بشكل كافى بحيث يستطيعون تطويرها مع الوقت، بناءً على زيادة أعداد الراكبين وتغير اهتماماتهم والشرائح المتنوعة منهم.



وأضاف أن الخطة الإذاعية مرتبطة بالخطة التسويقية، لافتًا إلى أنهم سيقدمون برامج تثقيفية وتفاعلية على غرار البرامج التى يقدموها فى الشوارع والمولات، ويستهدفون من خلالها شريحة جديدة من الناس.



جدير بالذكر أن شركة النيل للإنتاج الإذاعى، المالكة لإذاعة نجوم إف إم، أعلنت اليوم الخميس، فى مؤتمر صحفى، عن حصولها على حق الانفراد بالمحتوى الإذاعى لمترو الأنفاق بعد اتفاق مع شركة "نيو كيميت" المسئولة عن إدارتها، تحت مسمى "نجوم إف إم المترو".