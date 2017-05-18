EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أستاذ عظام: 30% من المرضى يكذبون على الأطباء
الخميس 18 مايو 2017 02:47 م
هشاشة العظام
أخر الأخبار
هشاشة العظام
أحمد صبرى
قال الدكتور حسن بسيونى أستاذ العظام والروماتيزم بجامعة الأزهر، إن الدراسات الحديثة أثبتت أن 30%من المرضى يكذبون على الأطباء ويدعون أنهم يتناولون الأدوية وهو ما يجعل نسب الشفاء تقل.
وأوضح فى كلمته بمؤتمر اطلاق حملة الحركة بركة للتوعية بخطورة أمراض أن 40% من المرضي لا يتناولون أدويتهم بصورة مستمرة و30% فقط الملتزمون، مؤكدا ان ذلك يسرى على كل المجتمعات المتقدمة والنامية.
وأكد أن أمراض الروماتيزم يحتاج المصاب بها للأدوية المضادة للالتهاب والمسكنات لتقليل الألم وهو ما يؤدى الى حدوث مشاكل بالمعدة بنسبة تصل إلى 3%.
اقتصاد وأسواق
جامعة الأزهر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا