هشاشة العظام

أحمد صبرى



قال الدكتور حسن بسيونى أستاذ العظام والروماتيزم بجامعة الأزهر، إن الدراسات الحديثة أثبتت أن 30%من المرضى يكذبون على الأطباء ويدعون أنهم يتناولون الأدوية وهو ما يجعل نسب الشفاء تقل.



وأوضح فى كلمته بمؤتمر اطلاق حملة الحركة بركة للتوعية بخطورة أمراض أن 40% من المرضي لا يتناولون أدويتهم بصورة مستمرة و30% فقط الملتزمون، مؤكدا ان ذلك يسرى على كل المجتمعات المتقدمة والنامية.



وأكد أن أمراض الروماتيزم يحتاج المصاب بها للأدوية المضادة للالتهاب والمسكنات لتقليل الألم وهو ما يؤدى الى حدوث مشاكل بالمعدة بنسبة تصل إلى 3%.