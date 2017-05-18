نرصد تحركات أسعار السيارات خلال مايو

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الطرازات التي شملتها حركة الأسعار
التغير في الاسعار بالألف جنيه
تاريخ التغيير
جي بي أوتو
جيلي
إيمجارند 7
زيادة 900 جنيه
1 مايو
جي بي أوتو
هيونداي
I10 وإلنترا المحلية وفرنا المانيوال وأكسنت 2016
زيادة تتراوح بين 1 و20 ألف جنيه؛ وانخفاض 10 آلاف لـ"أكسنت 2016"
مازدا
مازدا 2
20 ألف جنيه تراجعًا
شيري
تيجو
زيادة 4900 جنيه
كاري
Q22 موديل 2018
زيادة 3 آلاف جنيه
هيونداي- شيري- جيلي
فرنا الأوتوماتيك- إنفي- إيمجراند 7- توسان
تخفيضات تتراوح بين 10 و17 ألف جنيه+ صيانة مجانية
17 مايو
أوتو جميل
فورد
فوكس
زيادة تتراوح بين 5-10 ألف جنيه
2 مايو
نيسان إيجيبت
نيسان
صني وسنترا
زيادة تتراوح بين 2-6 ألف جنيه
4 مايو
المنصور للسيارات
شيفروليه
لانوس وأفيو
7 مايو