نرصد تحركات أسعار السيارات خلال مايو

تاريخ التغيير

التغير في الاسعار بالألف جنيه

الطرازات التي شملتها حركة الأسعار

جي بي أوتو

هيونداي

I10 وإلنترا المحلية وفرنا المانيوال وأكسنت 2016

زيادة تتراوح بين 1 و20 ألف جنيه؛ وانخفاض 10 آلاف لـ"أكسنت 2016"