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اقتصاد وأسواق
السيطرة على حريق مبنى التأمينات الاجتماعية بوسط البلد
الخميس 18 مايو 2017 02:12 م
غادة والى 3
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غادة والى 3
- وزيرة التضامن: نحمد الله على سلامة المبني وموارده
المال ـ خاص
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إخماد الحريق الذي شب -صباح اليوم الخميس، في مبنى التأمينات الاجتماعية، التابع للصندوق العام والخاص بشارع الألفي، واستطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي شبت في الجزء الأيمن من الدور السابع للمبنى، وامتدت للأدوار العليا، وجارٍ تبريد آثار الحريق.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي، موجهة رسالتها إلى موظفي الصندوق: "زميلاتي وزملائي، نحمد الله على سلامة العاملين وعلى أنه لا توجد خسائر في الأرواح، فالعاملون هم ثروتنا الحقيقية ونحمد الله على سلامة المبني وموارده بما يمكننا من الاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين".
وأضافت والي: "أننا نقوم بمراجعة كل إجراءات التأمين والسلامة في كل المباني"، واختتمت متمنية لجميع العاملين الخير والسلامة، قائلة:" كل عام وانت بخير بمناسبة اقتراب شهر رمضان وحفظكم الله وحفظ بلدنا".
كان حريق شب بمبني تأمينات الألفي من الطابق 6 وحتى الطابق 13، وتم استدعاء أكثر من 15 سيارة مطافى على وجه السرعة، وجاري السيطرة على الحريق وإخلاء جميع الأدوار من الموظفين دون أي إصابات.
وقالت وزارة التصامن، في بيان لها، اليوم، ان المؤشرات الأولية وشهود العيان من العاملين بالمبنى تفيد أن ماسا كهربائيًا تسبب في اشتعال النار.
وأكدت أن الإصابات تقتصر على 4 حالات طفيفة فقط، نتيجة التدافع لإخلاء المبنى عند إطلاق صافرات الحريق.
وأشارت إلى أن جميع العاملين والموظفين في حالة جيدة، وتتواجد النيابة العامة حاليا في المبنى للبدء في تحقيقاتها، كما يجري تفقد المكاتب لحصر الخسائر.
ولفت بيان الوزارة إلى أن قيادات وزارة التضامن تفقدوا كل الأدوار، والجانب الأيمن من الدور السابع وحتى الثالث عشر التي امتدت إليها النيران وجميعها في حالة جيدة.
اقتصاد وأسواق
وزارة التضامن الاجتماعي
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