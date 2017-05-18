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الصحة: إصابة 17 شخصًا بحريق مبنى التأمينات بوسط البلد
الخميس 18 مايو 2017 02:03 م
أحمد عماد وزير الصحة
أخر الأخبار
أحمد عماد وزير الصحة
أحمد صبرى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 17 شخصًا فى حادث حريق بالطابق الخامس داخل هيئة التأمينات الاجتماعية - شارع الألفى من شارع 26 يوليو وسط البلد- صباح اليوم الخميس.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع المصابين تم إسعافهم بمكان الحادث وغادروا، لافتًا إلى أن جميع الحالات كانت اختناقات نتيجة للأدخنة.
وأشار مجاهد إلى تواجد 6 سيارات إسعاف مجهزة بفريق طبى على أعلى مستوى لاستقبال الحالات بموقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية لهم، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالمستشفيات المحيطة لموقع الحادث، وهى الهلال والمنيرة ودار الشفاء والقبطي ومعهد ناصر لاستقبال أى مصابين.
لايف
وزارة الصحة
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