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أستاذ عظام: 4% من المصريين مصابون بالروماتيزم
الخميس 18 مايو 2017 01:59 م
هشاشة العظام
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هشاشة العظام
أحمد صبرى
قال الدكتور حسن بسيونى، أستاذ العظام والروماتيزم بجامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة الروماتيزم الحديثة، إن هناك 4% من إجمالى السكان مصابون بالروماتيزم، وهو ما يعد مشكلة كبيرة للمجتمع.
وأوضح فى كلمته بمؤتمر إطلاق حملة الحركة بركة للوقاية للتوعية بخطورة أمراض المفاصل، أنه يوجد حوالى 113 نوعا من أمراض الروماتيزم، أشهرها الرماتويد المفصلى، والذي يصيب 1% من المصريين، معظمهم من السيدات.
وأكد أن أهم أعراض أمراض الروماتيزم تتمثل فى تيبس اليد لمدة نصف ساعة بعد الاستيقاظ من النوم والتهاب فى المفاصل الصغيرة والركبة، مؤكدا أن السمنة من آخر المشاكل التي يعاني منها هؤلاء المرضي.
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