أسعار الدواجن تواصل الصعود.. واستقرار اللحوم

دواجن

أحمد اللاهونى



واصلت أسعار الدواجن، ارتفاعها اليوم بالسوق المحلية، لتسجل 35 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 34 أمس، و36 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، فيما استقر طبق البيض عند 35 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 23 جنيها لكيلو البلطى، المكرونة عند 80 جنيها، وتراوحت أسعار البورى بين 35 و40، والجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.



وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 160 جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، و140 للكندوز.