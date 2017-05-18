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تأجيل دعوى إلغاء الدورة التدريبية للمقبلين على الزواج لـ 1 يونيو
الخميس 18 مايو 2017 01:34 م
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أشرف أنيس، برسوم والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة بالكنيسة كأحد شروط عقد الزواج لجلسة 1 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وذكرت أن وضع شروط للزواج لم يتضمنها القانون مخالفة جسيمة تتمثل في إقرار شرط مخالف للقانون.
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