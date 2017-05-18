شركات الحديد تضطر لتثبيت سعر الطن

خام الحديد توووو

أحمد الزينى: فرض رسوم الإغراق أحد العوامل المسببة لوصول الطن 10 آلاف جنيه

محمد فتحى: تباطؤ الإنشاءات دفع الشركات إلى تثبيت الأسعار خلال الفترة الماضية



محمود زكى



تشهد أسعار الحديد استقرارا كبيرا فى القوائم السعرية له منذ ما يقرب من 45 يوما وهو الأمر الذى اعتبره الوكلاء والتجار أمرًا جيدًا، وذلك لأن ذلك يساهم في وضع الخطة الزمينه للشركات العقارية بصورة صحيحة دون التخوف من زيادة الأسعار، ويرى عدد منهم أنه من المتوقع أن تظل القوائم السعرية ثابتة حتى نهاية الشهر الحالى.



ولفت مصنعو الحديد إلى أن هناك 5 عوامل ادت الى استقرار الاسعار وهى: ثبات الدولار بالبنوك، بالاضافة الى استقرار خام برنت وكذلك وجود مخزون كبير للشركات واستقرار اسعار البليت وتباطؤ الانشاءات.



يقول شادي عبد الرحمن مدير مبيعات مجموعة الرحاب للصلب "عنتر" إن أسعار الحديد بالسوق تشهد ثباتًأ فى الأسعار نتيجة استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك والذي يدفع شركات الحديد للمحافظة على أسعار الطن مما يزيد من استقرار السوق، متوقعًا أن يشهد الحديد استقرار حتى نهاية مايو.



واضاف أن هناك أسبابا أخرى تزيد من ثبات القوائم السعرية للحديد والتي تتمثل فى استقرار أسعاره بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ثبات الأسعار يساهم في زيادة المبيعات.



وقال أحمد فتحي مدير المبيعات والتسويق لشركة المراكبي لصناعة الحديد والصلب، أن هناك عدة أسباب لثبات أسعار الحديد ولعل أبرز تلك الأسباب تباطؤ الإنشاءات لدى شركات التطوير العقارى، بالإضافة إلى وجود مخزون كبير لدى الشركات.



وأضاف أن شركات شركات الحديد لن تخفض الأسعار نظرًا لأن السعر العالمي للحديد الخام مرتفع إذ تسجل أسعار البليت 420 دولارا أى ما يزيد على 8000 جنيه.



بينما يرى محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد والإسمنت أن السبب الرئيسي وراء ثبات الأسعار هو استقرار الحديد الخام "البيلت" والذي تبلغ قيمته 420 دولار والذي يساهم بصورة كبيرة في هذا الاستقرار، بالإضافة إلى انخفاض حجم المبيعات نتيجة زيادة أسعار المعدن بعد التعويم.



وقال فاوى، إن أعلى سعر لطن الحديد سجله حديد عز عند 9620 جنيها تسليم أرض المصنع شاملا ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل أقل سعر للطن لشركة حديد بيانكو بقيمة 9000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.



وأضاف أن سعر حديد بشاى سجل 9500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، و9650 للتجار، و9800 جنيه للمستهلك.



ولفت إلى أن حديد الجارحي سجل 9400 جنيه تسليم أرض المصنع، و9600 للمستهلك، وحديد المصريين 9485 جنيها تسليم أرض المصنع.



وقال محمد ابو العلا المدير التنفيذي لشركة الجبيلي لتجارة الحديد والصلب، إن شركة السويس للصلب ثبتت أسعارها بداية الشهر الحالي عند 9450 جنيها تسليم أرض المصنع، والمراكبى 9350 جنيها للطن.



وسجل طن الحديد لدى شركتا مصر ستيل والجيوشي للصلب، 9300 جنيه تسليم أرض المصنع، و9450 للمستهلك.



وبيع فى شركة طنطا 9200 جنيه، وفي شركة بيانكو 9000 ويصل للمستهلك بـ 9250 جنيها.



ويقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار ارتفاع أسعار الحديد منذ بداية تحرير سعر الصرف حتى الآن بلغ 40%، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض المبيعات لدى المستهلكين.



وأضاف أنه رغم ثبات الأسعار لكنها مرتفعة بصورة كبيرة إذ إنه وبغير المعقول أن يصل سعر طن الحديد إلى أكثر من 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن شعبة مواد البناء طالبت رئاسة الوزراء برفع رسوم الإغراق عن الحديد المستورد وذلك لفتح تنافسية حقيقية تؤدى إلى انخفاض الأسعار من جانب الشركات المصنعة للحديد فى مصر.



وكان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة السابق قد قرر بدء إجراءات حماية على صناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 3ر7% من القيمة للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم.