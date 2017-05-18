88.3 مليون جنيه حصيلة بيع 43 قطعة أرض ببئر العبد

وزراة الزراعة 699

الصاوى أحمد



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم بيع 43 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 788 فدان، بمبلغ 88 مليونا و330 ألف جنيه، وذلك خلال جلستى الثلاثاء والأربعاء، بالمزاد العلنى المنعقد بالمتحف الزراعى، والمخصص لبيع 7500 فدان ضمن أراضى مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات.



وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى أن الجلستين أسفرتا عن بيع القطعة رقم 66، والبالغة مساحتها 19 فدانا، بمبلغ 2 مليون و52 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 108 آلاف جنيه، وكذلك بيعت القطعة رقم 67، والبالغة مساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ 3 ملايين و710 آلاف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 185 ألفا و500 جنيه، وبيعت القطعة رقم 68، والبالغة مساحتها 23 فدانا، بيعت بمبلغ 6 ملايين و509 آلاف جنيه، ووصل الفدان فيها إلى 283 ألف جنيه، والقطعة رقم 69 ومساحتها 23 فدانا، بـ 5 ملايين و244 ألف جنيه، والفدان 228 ألف جنيه، وتم بيع القطعة رقم 70، وامساحتها 19 فدانا، بـ 2 مليون و 432 ألف جنيه، سعر الفدان 128 ألف جنيه.



وأضاف البيان أنه قد تم بيع القطعة 71، ومساحتها 20 فدانا، بمليون و440 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 72 ألف جنيه، والقطعة رقم 72، وهى 20 فدانا، بمليون و400 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 70 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 80، 20 فدانا، بمبلغ مليون و540 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 77 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 81، والبالغة مساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و440 ألف جنيه، الفدان بـ 72 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 82، ومساحتها 20 فدانا، بمليون و800 ألف جنيه، سعر الفدان 90 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 83، ومساحتها 22 فدانا، بإجمالى 2 مليون و662 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 121 ألف جنيه.



وتابع بيان الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 84، 11 فدانا، بمبلغ مليون و452 ألف جنيه، الفدان بـ 132 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 85، وهى 15 فدانا، بإجمالي 2 مليون و124 ألف جنيه، الفدان فيها بـ 141 ألف جنيه، والقطعة رقم 86، 20 فدانا، بإجمالي مبلغ 2 مليون و742 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 137 ألفا و100 جنيه، وبيعت القطعة رقم 87، والبالغ مساحتها 29 فدان، بيعت بمليون و945 ألف جنيه، ثمن الفدان فيها بمبلغ 67 ألفا و100 جنيه، والقطعة رقم 88 ومساحتها 22 فدانا، بمبلغ 2 مليون و244 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 102 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة 101، والبالغة 19 فدانا، بمبلغ مليون و542 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 81 ألفا و200 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 102، 12 فدانا، بمليون و416 ألف جنيه، ثمن الفدان 118 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 103، والبالغة 20 فدانا، بمبلغ 2 مليون و780 ألف جنيه، الفدان بـ 139 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 104، والبالغة 24 فدانا، بمبلغ 6 ملايين و24 ألف جنيه، وصل ثمن الفدان بها لـ 251 ألف جنيه.



وأوضحت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 105، والبالغ مساحتها 22 فدانا، بإجمالي مبلغ 2 مليون و420 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 110 آلاف جنيه، والقطعة رقم 106، والتي تبلغ مساحتها 25 فدانا، بإجمالي 2 مليون و850 ألف جنيه، سعر الفدان فيها 114 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 107، ومساحتها 27 فدانا، بإجمالي مبلغ 2 مليون و470 ألف جنيه، حيث بلع سعر الفدان 91 ألفا و500 جنيه، وبيع القطعة رقم 108، والبالغة 29 فدانا، بإجمالى 3 ملايين و770 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 130 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 109، وهى 14 فدانا، بإجمالي مليون و330 ألف جنيه، سعر الفدان فيها 95 ألف جنيه.



كما تم بيع القطعة رقم 110، والبالغة مساحتها 24 فدانا، بمليون و855 ألف جنيه، سعر الفدان 77 ألفا و300 جنيه، والقطعة رقم 111، والتي تبلغ مساحة 5 أفدنة، بـ 440 ألف جنيه، الفدان فيهابـ 88 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 112، ومساحتها 11 فدانا، بإجمالي مبلغ 801 ألف جنيه، حيث بلع سعر الفدان 72 ألفا و900 جنيه، وبيع القطعة رقم 113، والبالغة 19 فدانا، بإجمالى مبلغ مليون و350 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان حوالى 71 ألف و100 جنيه، وكذلك القطعة رقم 114، والتى تبلغ 9 أفدنة، بإجمالي 864 ألف جنيه، ثمن الفدان فيها 96 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 115، ومساحتها 10 أفدنة، بإجمالي 910 آلاف جنيه، قيمة الفدان 91 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 116، ومساحتها 13 فدانا، بإجمالي مليون و495 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 115 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 117، والبالغ مساحتها 12 فدانا، بإجمالي مبلغ 996 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 83 ألف جنيه، كما بيعت القطعة رقم 118، ومساحتها 14 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و148 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 82 ألف جنيه.



وأوضحت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 130، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و358 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 71 ألفا و500 جنيه، كذلك القطعة رقم 131، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و501 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 79 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 132، والتي تبلغ مساحة 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و400 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 70 ألف جنيه، والقطعة رقم 133، والتي تبلغ مساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 80 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 134 والبالغ مساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و800 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 90 ألف جنيه، والقطعة رقم 135 ومساحتها 14 فدانا، بمبلغ مليون و484 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 106 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 136 ومساحتها 20 فدانا بمبلغ مليون و830 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 91 ألفا و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 142، والبالغ مساحتها 10 أفدنة، بإجمالي مبلغ 730 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 73 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 144، والبالغ مساحتها 14 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و420 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 102 ألف و200 جنيه.