تنمية الصادرات ينتهى من جدولة مديونيات بـ 5 ملايين دولار

ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات

100 مليون جنيه قيمة مشاركة البنك فى مبادرة التمويل العقارى.. ونخطط لزيادتها



أحمد الدسوقى



انتهى البنك المصرى لتنمية الصادرات، من جدولة مديونيات بقيمة 5 ملايين دولار ضمن مبادرة فروق العملة التى اطلقها البنك المركزى منذ أسابيع قليلة.



قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك فى تصريح لـ"المال" على هامش المؤتمر الذى نظمته الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر أمس، إن هذه المديونيات تخص عدد محدود للغاية من العملاء، مشيرة الى انه تم الانتهاء كلية من جدولتها وفقا للمبادرة.



واشارت رئيس البنك الى أن مصرفها لم يعد لديه أى عميل الآن بحاجة الى الاستفادة مجددا من مبادرة فروق العملة.



كان البنك المركزى قد دشن مؤخرًا، مبادرة لاحتواء الأزمة الناتجة عن تغير سعر صرف الجنيه، واقتصرت على المديونيات أقل من 5 ملايين دولار، للشركات الصغيرة التى لا تتجاوز مبيعاتها 500 ألف جنيه، وستسدد 570 شركة، مديونية الـ 420 مليون دولار بالعملة المحلية، بسعر صرف 15.88 جنيه للدولار، بعائد 12 % على عامين.



وفى سياق متصل، قالت إن مصرفها شارك فى كل المبادرات الاخرى التى اطلقها المركزى على مدار السنوات الماضية فعلى سبيل المثال "ضخ البنك اكثر من 100 مليون جنيه فى مبادرة التمويل العقارى منذ اطلاقها فى السوق حتى الان واستفاد من هذه التمويلات العديد من العملاء ونخطط لزيادتها".



وتابعت:" شاركنا ايضا فى المبادرة التى اطلقها المركزى للشمول المالى وتم فتح اكثر من 1400 حساب والمبادرة الاخرى الخاصة بخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتم ضخ بها تمويلات".



وكان جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزى،قد قال فى تصريحات سابقة، إنه تم ضخ تمويلات من القطاع المصرفى بـ 101 مليار جنيه، استفاد منها 37 الف شركة ما بين صغيرة ومتوسطة فى الفترة من 31 ديسمبر 2015 وحتى 31 ديسمبر 2016 ،لافتا إلى أن 28 ألف شركة صغيرة استفادت، بقيمة 35 مليار جنيه، و9 شركات متوسطة، بقيمة 66 مليار جنيه، موضحا أن المشروعات الصغيرة هى الأكثر استفادة من مبادرة التمويل، فقد بلغ معدل النمو فى محفظة التمويل 87% لهذه الشركات.