استقرار الدولار خلال تعاملات الخميس الصباحية

بنوك مصر



هبة محمد



شهدت أسعار الدولار استقرارا بداية تعاملات اليوم الخميس، وسجل شراء الدولار لدى بنك الأهلي، مصر، قطر الوطني الأهلي 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع.



وعرضت بنوك القاهرة والعربي الأفريقي الدولي شراء الدولار عند 18 جنيها و18.10 جنيه للبيع.



وتتيح بنوك التجاري الدولي والاسكندرية والمصرف المتحد شراء الدولار عند مستوى 18.05 جنيه و18.15 جنيه للبيع.



وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء العملة الخضراء عند 18.07 جنيه و18.17 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار لدى بنك HSBC إلى 18.23 جنيه ليعتبر أعلى سعر لليع و18.08 جنيه للشراء، بينما وصل أعلى سعر للشراء في بنك مصر إيران للتنمية عند 18.09 جنيه و18.20 جنيه للبيع.



وشهدت حركة تسعير الدولار تذبذباً واضحاً منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي ليصعد من مستوى 8.88 جنيه إلى ملامسة حاجز 20 جنيها لكنه ما لبث أن تراجع في نفس اللحظة واستقر أكثر من 18 جنيها.