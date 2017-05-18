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بنـــوك
للمرة الأولى.. المركزى يدشن عطاءين للودائع بقيمة 60 مليار جنيه
الخميس 18 مايو 2017 11:17 ص
البنك المركزى 1
أخر الأخبار
البنك المركزى 1
هبة محمد
طرح البنك المركزى المصرى أمس، عطاءين لآلية الودائع متغيرة بفترات زمنية مختلفة بقيمة 60 مليار جنيه، بينما قبل ما يقرب من 53 مليارا وذلك لأول مرة منذ تدشين الآلية فى نوفمبر الماضى، بما قد يشير إلى ارتفاع معدلات السيولة لدى البنوك.
ودشن البنك عطاء لأجل 112، و 210 أيام بقيمة 25 مليار جنيه و35 مليارا على الترتيب، قبل من خلالها 23.050 مليار جنيه للعطاء الأول و30.325 مليار للثانى.
وتشير بيانات البنك المركزى الموضحة على موقعه الإلكترونى إلى أن متوسط الفائدة ارتفع إلى 17.677% لعطاء 112 يوما، وإلى 18.432% لأجل 210 أيام، مقابل 16.982% للعطاء قبل الماضي، إذ لم ينظم "المركزى" عطاء لتلك الآلية خلال الأسبوع الماضى.
وقد يشير ارتفاع مدلات السيولة لدى البنوك إلى مغالاتها فى طلب فائدة مرتفعة على سندات الخزانة الحكومية بما دفع وزارة المالية لإلغاء عطاء سندات أجل 7 سنوات الإثنين الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بينما قبلت 310 ملايين جنيه لعطاء سندات أجل 3 سنوات من إجمالى مليار جنيه، كانت الوزارة قد طلبتها عند بداية تدشين الطرح، بينما تقبل أكثر من القيمة المطلوبة لعطاءات أذون الخزانة.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
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البنك المركزى
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