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طاقة
القناة لتوزيع الكهرباء تستثمر 396 مليون جنيه
الخميس 18 مايو 2017 10:47 ص
شركة القناة لتوزيع الكهرباء
أخر الأخبار
شركة القناة لتوزيع الكهرباء
عمر سالم
تعتزم شركة القناة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لضخ 396 مليون جنيه، استثمارات خلال العام المالى المقبل، 2017/2018.
وقال محمد السيد، رئيس الشركة فى تصريحات لـ «المال»، إن زيادة الاستثمارات خلال العام 7 ملايين جنيه عن العام الجارى، خلال العام 170 مليون جنيه، عن العام الجارى، الذي يصل إجمالى استثماراته 226 مليون جنيه.
وأوضح أن الجمعية العمومية للشركة عقدت منذ أيام، لمناقشة أعمال الشركة، ووضعت الموازنة الاستثمارية للشركة خلال العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن الشركة تضع برنامجها المكثف لزيادة محولات توزيع الكهرباء، وتطوير شبكاتها وعمل صيانة سريعة، والانتهاء من شبكات الجهد المنخفض والمعزول، وضرورة إحكام وإغلاق شبكات الكهرباء؛ منعًا للعبث بها أو كهربة الأماكن المحيطة بها، وتغيير بعض الأسلاك.
ولفت الى أن الشركة تدرس التوسع فى تركيب العدادات الكودية للمشتركين خلال العام المالى المقبل حيث من المقرر ان تقوم بتوصيل التيار الكهربائى لما يزيد على 100 ألف مشترك ، بالإضافة إلى توصيل لمبات إضاءة الشوارع بتكنولوجيا الليد.
وأكد أن «القناة لتوزيع الكهرباء» توصل الكهرباء لكل من الإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، ومحافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويصل إجمالى مشتركى الشركة 3.7 مليون مشترك، ويبلغ عدد المحولات التابعة للشركة 32.066 محول.
وكشف مصدر مسئول فى الشئون التجارية لشركة القناة، عن أن نسبة تحصيل فاتورة كهرباء عن شهر أبريل الماضى، ارتفعت %90 مقارنة بـ %87 عن شهر مارس الماضى.
وأوضح المصدر أن الشركة تسعى لزيادة نسب التحصيل خلال الأشهر المقبلة، لتراكمها نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن زيادة التحصيل ﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺇﺫ ﺗﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻧﻘﺼًﺎ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، كما أن أغلب ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ لدى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ، والعديد من الوزارات، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ بالشرقية، وسيناء، وغيرها.
طاقة
الشركة القابضة للكهرباء
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