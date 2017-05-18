مناقصات لتوريد 15 محطة شمسية

محطات شمسية

المحطات تتراوح قدرتها بين 20 إلى 40 كيلو وات



المال - خاص



قال الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع، إن الوزارة طرحت الفترة الحالية، مناقصات لتوريد، وتركيب، أكثر من 15 محطة شمسية أعلى مبانى الشركات خلال الفترة المقبلة.



وأضاف لـ «المال» أن المحطات تتراوح قدرتها بين 20 إلى 40 كيلو وات، متضمنة مشروعات وزارة الكهرباء، بعد الانتهاء من المشروعات الحالى تنفيذها، مشيرًا إلى أنه شارك فى تنفيذها العديد من الشركات المحلية، وأبرزها الهيئة العربية للتصنيع، و«أونيرا سيستمز»، و«صن سولار» وكايرو سولار، إذ تقوم كل شركة توزيع وإنتاج بطرح وتنفيذ المشروعات بنفسها.



وأكد أن هذه المشروعات أنشأت بنظام الخلايا الفوتوفولتية، فى إطار خطة الحكومة لإنارة 1000 مبنى حكومى بالطاقة الشمسية، بقدرة 40 كيلووات للمحطة، وبإجمالى قدرات 40 ميجا؛ لنشر ثقافة الطاقة الشمسية، والتوسع فى استخدامها والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك، ورفع العبء عن كاهل الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن كل شركة ستتحمل تكاليف إنشاء المحطات التابعة لها.



وأوضح أن القطاع لن يستخدم نظام المناقصات، الذى تتبعه الوزارة وشركاتها حاليًا لتنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، وسيلجأ إلى أنظمة أخرى متطورة، أبرزها «PPP» و«BOO» و«BOOT»، و«EPC+Finance».



وفى سياق مختلف تعتزم شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ضخ 175 مليون جنيه، استثمارات خلال العام المالى المقبل، 2017/2018.



وقال محمد عسل، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المال»، إن زيادة الاستثمارات خلال العام 7 ملايين جنيه عن العام الجارى، الذى يصل إجمالى استثماراته 168 مليون جنيه، لزيادة القدرة الكهربائية المرتقبة فى التوليد، وزيادة عدد المحولات وشبكات التوزيع.



ولفت إلى أن الشركة تدرس التوسع فى تركيب العدادات الكودية للمشتركين خلال العام المالى المقبل، ومن المقرر توصيل التيار الكهربائى لما يزيد على 150 ألف مشترك، كما تزيد الشركة من عدد المحولات التابعه لها، وتوصيل لمبات إضاءة الشوارع بتكنولوجيا الليد.



وتمد «ﺟﻨﻮﺏﺍﻟدلتا» اﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ فى ﺟﻨﻮﺏ ﺩﻟﺘﺎ ﻧﻬﺮﺍﻟﻨﻴﻞ بالطاقة الكهربائية، ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ 3 ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ‏(ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﺍﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ، وﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ‏)، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺴﻜﺎنها حوالى 12.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ‏ ﻧﺴﻤﺔ، ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ %15، ﻣﻦﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮﻣﻦ 3.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 12000 ﻋﺎﻣﻞ، وفنى، ﻭﻣﻬﻨﺪﺱ.