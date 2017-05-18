الحكومة تمنح 120 شركة زراعية الجلوبال جاب

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد

الصاوى أحمد



منحت الحكومة 120 شركة زراعية، ومزرعة، شهادة «الجلوبال جاب»، بما يضمن تصدير منتجات تلك الشركات للدول، ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية دون أى مشكلات أو توقف فى التصدير.



وشهدت الفترة الماضية وقف العديد من الدول استقبال بعض المحاصيل الزراعية المصرية، لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، مثل الكويت، مع محاصيل الخس، والجوافة، والسعودية مع الفلفل، والسودان جميع الأصناف.



أكد محسن البلتاجى رئيس جمعية «هيا» فى تصريحات لـ«المال» أن «الجلوبال جاب»، شهادة دولية معترف بها، ومنحها للشركات ضمن منظومة جديدة استحدثتها وزارتى الزراعة والصناعة، لضمان جودة وسلامة الصادرات الزراعية المصرية.



ولفت إلى أن 120 مزرعة تقع أغلبها فى النوبارية، ومنخفض القطارة، مؤكدًا أن شهادة الاعتماد الدولى glopal gap، تضمن الممارسات الزراعية الجيدة، فى كل ما يتعلق بالزراعة، مثل المبيدات، والتسميد، والنظافة، والعمالة، وغيرها.



وقال إن بداية من الموسم المقبل، يشترط أن تحصل أى شركة أو مزرعة راغبة فى تصدير منتجاتها للخارج، على شهادة «الجلوبال جاب» «الممارسات الزراعية الجيدة».



وأوضح البلتاجى أن هناك لجان ميدانية تزور المزارع، بالتناوب بين المناطق، لمنحها الشهادات، وتعاين اللجنة المزرعة بداية من طرق التسميد، والمبيدات، والعمالة، والنظافة، والرى، وغيرها، ولا تمنح الشهادة إلا بعد اتباع المزرعة جميع المعايير الدولية.



وقال إن هناك بعض المزارع جار اعتمادها فى الأقصر، والصعيد، والظهير الصحراوى، والوادى الجديد.



وعن تطورات الصادرات الزراعية قال البلتاجى: «التصدير جار على قدم وساق حاليًا، ولا يوجد تراجع فى الصادرات لدول الخليج، باستثناء بعض الأصناف المعدودة، هى الفلفل للسعودية، والخس، والجوافة للكويت».



ولفت إلى أن تصدير العنب إلى أوروبا بدأ من مزارع توشكى، وشرق العوينات، عبر الشحن الجوى.



وعلى صعيد الأزمة مع الكويت؛ أكد البلتاجى أنه التقى رئيس هيئة الرقابة على الواردات الكويتى، لبحث استئناف تصدير الخس، والجوافة، خلال الفترة المقبلة، وتبادلا وجهات النظر، وشرح البلتاجى الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لاستئناف التصدير، على أن يكون هناك عدة لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة.



بينما أكد ياسر خيال، مدير مركز المعلومات فى اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية فى وزارة الزراعة، فى تصريحات لـ«المال» أن الفترة الحالية تشهد استقرار عملية تصدير الموالح المتأخرة، والخضراوات المختلفة، والفاكهة، والعنب، وجميع الأصناف.



وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية، والبستانية، لمصر سنويا 4.6 مليار دولار، من بينها 2.2 مليار دولار صادرات بستانية «فريش»، بقيمة 3.5 مليون طن خضر وفاكهة.