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الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34
الخميس 18 مايو 2017 10:37 ص
حالة الطقس 2
أخر الأخبار
حالة الطقس 2
المال- خاص
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 22 34
الإسكندرية 20 27
مطروح 19 25
بورسعيد 21 26
دمياط 21 26
الإسماعيلية 20 34
السويس 19 35
العريش 18 27
الغردقة 26 36
شرم الشيخ 27 37
المنيا 21 40
الفيوم 21 37
أسيوط 22 42
سوهاج 26 43
الأقصر 27 43
أسوان 27 44
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