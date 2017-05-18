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اقتصاد وأسواق
التموين تتسلم 2 مليون طن قمح من المزارعين
الخميس 18 مايو 2017 10:33 ص
القمح المصرى
أخر الأخبار
القمح المصرى
محمد مجدى
تسلمت وزارة التموين مليونى طن قمح من المزارعين، منذ بداية موسم التوريد، وحتى مساء الأربعاء، تمثل %50 من إجمالى الكميات المستهدف تسلمها.
قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، إن الوزارة صرفت المستحقات المالية للموردين عن عمليات الاستلام، التى تبلغ 7.7 مليار جنيه، بمتوسط سعر 3860 جنيهًا للطن الواحد.
وخصصت الحكومة 15 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين، خلال الموسم الحالى، بداية من منتصف أبريل الماضى، ويستمر حتى منتصف شهر يوليو المقبل، بأسعار تتراوح بين 3 آلاف و663 جنيهًا، و3 آلاف و795 جنيهًا للطن الواحد.
وأوضح أن النظام المتبع فى استلام الأقماح خلال الموسم الحالى، المسمى بنظام «الطبلية»، فى صالح المزارعين الشرفاء، والحكومة، لعدم القيام بأى توريدات وهمية، خلال الاستلام بنظام «ميزان البسكول».
ونفى أى تباطؤ فى عمليات توريدات الأقماح من المحافظات، مشيراً إلى أن التموين تستهدف الحصول على 4 ملايين طن خلال الموسم الحالى، بينما يزرع ما يقرب من 9 ملايين طن من القمح.
يذكر أنه يستهلك ما يقرب من 19 مليون طن من القمح سنوياً، منها 7 ملايين محلى، والباقى نستورده، بينما تحصل الحكومة على 3.5 و4 ملايين طن من كمية الاستهلاك المحلى، وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية، المشترى الحكومى الرئيسى للقمح، باستيراد ما يقرب من 5 ملايين طن، لإنتاج الخبز المدعم لصالح حاملى البطاقات التموينية الذكية، التى تبلغ 19 مليون بطاقة، يستفيد منها 71 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
اقتصاد وأسواق
وزارة التموين
القمح
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