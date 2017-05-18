المصرية للأسماك: تضع شروطاً لحصول المستهلك على البلطى نمرة 1

المصرية للأسماك

الزراعة: لا نتدخل فى طريقة التسويق

تحميل 2 كيلو من الأصناف الأخرى على الكيلو.. وجولة لـ «المال» تكشف استياء المشتركين



محمد مجدى - الصاوى أحمد



فى مفاجأة غير سارة للمستهلكين، علمت «المال» أن الشركة المصرية لتوزيع الأسماك التابعة لـوزارة التموين، أصدرت تعليمات شفهية لـ 26 فرعا تابعا لها، تلزم المستهلكين الراغبين فى الحصول على سمك البلطى «نمرة 1» بشراء 2 كيلو من أصناف أخرى منه بدرجات أقل جودة.



وتوفر فروع الشركة المصرية للأسماك أصنافا مختلفة من البلطى بدرجات جودة متفاوتة، أعلاها «نمرة 1» بسعر 18 جنيها للكيلو، وأقلها «البساريا» 6 جنيهات.



وأكد مسئول بارز فى الشركة لـ «المـال»، أن هذا القرار راجع إلى خسائر الفروع نتيجة إقبال المستهلكين على شراء البلطى «نمرة 1 » فقط وتعرض بقية الأصناف للتلف، مما يكبد الفرع لتلك الخسائر، وهو ما كشفته جولة لـ «المال» على عدد من فروع الشركة.



كانت وزارة الزراعة قد وقعت بروتوكول تعاون مع «التموين» تقوم بموجبه الأولى، بتزويد الثانية بحوالى 410 أطنان سمك متنوع، بهدف السيطرة على الأسعار التى ارتفعت كثيرا فى السوق، يتم ضخ 27 طنا يوميا لجميع الفروع التابعة لشركة تسويق الأسماك يوميا.



وأوضح المسئول أنه وفقا لتنبيهات الشركة المصرية، لابد وأن يقوم المستهلك بشراء 2 كيلو من البلطى «نمرة 3 » بسعر 15 جنيها، فى حال رغب فى شراء كيلو واحد من «نمرة 1» بسعر 18 جنيها.



من جهته، قال حامد عبدالدايم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، لـ «المال»، إن الوزارة لا تتدخل فى كيفية بيع الأسماك للمواطنين من قبل «التموين»، موضحا أن البروتوكول الموقع بين الطرفين، ينص على بيع الأسماك بالأسعار المخفضة المعلن عنها.



يشار إلى أن «التموين» تطرح 4 أصناف لسمك البلطى وهو «نمرة 1 » بسعر 18 جنيها ونمرة 2 بـ17 جنيها و«نمرة 3 » بـ 15 جنيها و«نمرة 4 »بـ 6 جنيهات، فضلا عن أصناف البورى بـ 38 جنيها، واللوت بـ60 جنيها.



وأكد مسئولون من عدة فروع تابعة للشركة المصرية للأسماك، رفضوا ذكر أسمائهم لـ «المال»، أنه وردت لهم تعليمات منذ أيام بإلزام المستهلك بشراء 2 كيلو بلطى «نمرة 3 » لشراء كيلو بلطى «نمرة 1» وهو الذى يباع بشكل غير مسبوق، نظرا لأن سعره فى السوق 45 جنيها.



ولفتوا إلى أنه أحيانا يتم فصل الأنواع فى عملية البيع، وأحيانا يتم بيع كيلو «نمرة 1 » مع كيلو «نمرة 3 » فقط على حسب نوعية الأسماك الواردة من الشركة للفرع.



وأكدوا أنه يوجد العديد من الأصناف المتنوعة داخل المحل من بينها البياض، واللوت، والبلطى، والبورى، والماكريل، والجمبرى، مشيرا إلى أنه يتم توريد كميات من الأسماك من 150 - 200 كيلو كل 3 مرات أسبوعيا.



وكانت «المال»، كشفت خلال جولة قامت بها على الأسواق، فى المناطق الشعبية والأحياء التجارية، أن المنافذ الحكومية باتت تسيطر على مبيعات الأسماك، إذ تحول الكثيرون لها نظرا لانخفاض أسعارها عن السوق الحرة على الأقل.



وكشفت جولة «المال» عن رفض المواطنين، وانتقادهم لتلك التعليمات، إذ رفضت هدى السيد «ربة منزل» فى الدقى شراء «العرض » واتهمت «التموين » بالمتاجرة بالمستهلكين، وإجبارهم على شراء 2 كيلو سمك غير جيد،لا يمكن طهيه وتقديمه للأسرة بسبب صغره الشديد.



وطالبت مسئولى «التموين» بفصل هذه العروض وبيع كل صنف على حدة، حتى يتم تدبير الاحتياجات بشكل فعلى وليس «الضحك على المستهلكين » كما وصفت.



وأكد محمد مصطفى، مدرس لغة عربية،أن الحكومة تتلاعب بالمستهلكين بعد نجاح تجربة بيع السمك خلال الأسبوعين الماضيين، إذ لجأت إلى إجبار المستهلك على شراء عروض لا يقبل عليها، مطالبا «التموين» ببيع كل صنف على حدة.