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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
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بنك مصر
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17.96
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البنك الأهلي المصري
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بنك القاهرة
17.96
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البنك التجاري الدولي CIB
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17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
سعر عيارات الذهب بالسوق .. الخميس
الخميس 18 مايو 2017 09:59 ص
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المصرية..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
720 إلى 721
عيار 22
660 إلى 661
عيار 21
630 إلى 631
عيار 18
540 إلى 541
عيار 14
420 إلى 421
عيار 12
360 إلى 361
الاونصة
22,392 إلى 22,428
الجنيه الذهب
5,040 إلى 5,048
الكيلو
720,000 إلى 721,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
اقتصاد وأسواق
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