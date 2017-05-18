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أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
الدولار والعملات الأخرى بالبنك الأهلى .. صباح اليوم
الخميس 18 مايو 2017 09:55 ص
الدولار الاسترليني
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الدولار الاسترليني
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بانا بأسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري..
العملة
الكود
سعر الشراء
سعر البيع
التحويلات/ سعر الشراء
التحويلات/ سعر البيع
دولار امريكى
USD
يورو
EUR
إسترليني
GBP
دولار كندي
CAD
كرونا دنماركي
DKK
كرونا نرويجي
NOK
كرونا سويدى
SEK
فرنك سويسرى
CHF
ين 100
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دولار إسترالي
AUD
دينار كويتي
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ريال سعودي
SAR
درهم إماراتي
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