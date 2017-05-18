المنيا تعد خريطة استثمارية للقطاعات الواعدة

اللواء عصام الدين البديوى محافظ المنيا

المحافظ: 7 عروض من الكويت والسعودية والإمارات لإقامة مشروعات



مدحت إسماعيل



قال اللواء عصام الدين البديوى، محافظ المنيا، إن محافظته تعكف فى الوقت الحالى على إعداد خريطة استراتيجية للمناطق الصناعية الموجودة فى المحافظة، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين فى قطاعات مختلفة، لتحديد نوعية الاستثمارات المستهدفة وأماكن إقامتها.



وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، على هامش الاحتفال باكتشاف موقع أثرى بالمحافظة بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العنانى بداية الأسبوع الماضى، أن الهدف من الخطة جذب القطاع الخاص للاستثمار فى المحافظة، عبر تحديد القطاعات الواعدة، والمرافق الموجودة سواء بالمناطق الصناعية، أو شبكة الطرق المؤدية إليها، لافتا إلى أنه مقرر الإعلان عن الاستراتيجية بشكل تفصيلى خلال الربع الأول من العام المالى الجديد.



يذكر أن محافظة المنيا يقع تحت ولايتها منطقة المطاهرة الصناعية، وهى تقع شرق النيل، جنوب كوبرى المنيا العلوى، وتتصل بها كل الطرق الرئيسية والسريعة المارة بالمحافظة، على مساحة 1516 فدانا، كما تبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحوالى 6 كيلومترات، إضافة إلى 2 منطقة صناعية تحت ولاية التنمية الصناعية، لكن «المنيا» مخول لها تلقى الطلبات وعرضها على التنمية الصناعية.



وأشار البديوى إلى أن المحافظة تلقت مؤخرًا نحو 7 عروض من مستثمرين بدول «السعودية، والكويت، والإمارات»، وتم عمل لقاءات مع مستثمرى تلك الدول، إضافة إلى اصطحابهم إلى مواقع من المحتمل إقامة عليها مشروعات كبرى عليها منها «الأسمنت، والحديد».



وأوضح محافظ المنيا أن هذه العروض لم يتم بلورتها حتى الآن إلى اتفاقيات بشكل رسمى، أن كل مستثمر منهم يُعد حاليًّا دراسات عن أفضل المشروعات التى يمكن إقامتها فى المحافظة.



يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أعلنت أن شروط تخصيص الأراضى بالمجان فى يناير الماضى، وتتضمن أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، وألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلى بحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الواحد، مع إلزام المستثمر بإقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال عام من استلام الأرض، على أن يكون البدء الفعلى للإنتاج خلال 3 سنوات.



وشمل قرار تخصيص الأراضى بالمجان عدم التصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلى، وبشرط الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية.