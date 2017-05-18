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سيـــاســة
إنبدندنت: اجراءات عزل الرئيس ترامب أصبحت وشيكة
الخميس 18 مايو 2017 04:21 ص
ترامب 222
أخر الأخبار
ترامب 222
نقلاً عن سي إن إن: حال التحقق من ممارسته ضغوطًا على مكتب التحقيقات الفيدرالي
المال -- خاص:
قالت صحيقة اندبندنت البريطاتية إن الجمهوريين ربما يؤيدون إجراءت عزل ترامب فى أخطر تصريح من نوعه، وذلك حال ما إذا ثبت أن الرئيس الأمريكى مارس ضغوطا على رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى - اف بى اى- جيمس كومى لوقف التحقيقات مع مستشار الامن القومى السابق - مايكل فلين.
وأوضحت اندبندنت نقلا عن شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية، أن ذلك يعد تطورا خطيرا يعكس تحولا كبيرا فى تأييد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حتى داخل أوساط الحزب الجمهورى الذى ينتمى إليه ومنحه ترشيحه فى الانتخابات الأمريكية.
وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهورى جوستين كماش ،فى حوار لسى إن إن، إنه فى حالة التحقق من صحة التقارير التى تشير الى ان ترامب مارس هذا الضغط فسوف تبدأ اجراءات العزل,
وأضاف أن الأمر لن يختلف مع ترامب، مقارنة بما حدث فى الماضى وسيواجه إجراءات العزل، أسوة بالرئيسين السابقين ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون، وانتهت الأولى بإجبار نيكسون على تقديم استقالته وتوجيه توبيخ ولوم شديدين لبيل كلينتون.
وفى مقابلة أخرى مع عضو الكونجرس الجمهورى كارلوس كوربلو، قال إن ترامب يواجه تهمة من نوع خاص بعد تورطه فى فضيحة التسريبات الروسية وتدخل موسكو لصالحه فى الانتخابات.
ووفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز كتب كومى فى مذكراته أن الرئيس طلب منه وقف التحقيق مع فلين.
وقالت الصحيفة إن الجمهوريين بدأوا فى التفكير جديا للبدء فى إجراءات عزله خوفا من تأثير فضيحة التسريبات الروسية بالغة السوء على شعبية الحزب الآخذة بالفعل فى التراجع السريع.
وكان البيت الأبيض قد نفى صحة ما كتبه كومى فى مذكراته دون توضيح، إلا أن التطور الأخير يعد هو الأخطر من نوعه ويرجح صحة التوقعات بأن ترامب لن يكمل كثيرًا من فترة رئاسته، وأن إجراءات عزله أصبحت وشيكة.
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