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اتصالات وتكنولوجيا
جى آى زد تطلق مشروعًا جديدًا لتحديث مبادرة مبارك كول
الخميس 18 مايو 2017 02:37 ص
أ ش أ: قال نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الدكتور سليمان مصطفى ، إن الجامعة قد أنهت استع
أخر الأخبار
أ ش أ: قال نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الدكتور سليمان مصطفى ، إن الجامعة قد أنهت استع
هاجر عمران
قال مصدر من السفارة الألمانية إن وكالة التعاون الإنمائى جى آى زد ستنفذ مشروعًا جديدًا لإعادة تأسيس مبادرة مبارك كول، ولكن بشكل مختلف تحت اسم edds وتستهدف 7 مدن تشمل 21 مدرسة جديدة خلال العامين المقبلين 2018 – 2019.
وأضاف أن التعاون مع مصر ممتد عبر التاريخ فيما يتعلق بالتعليم المهنى، مشيرًا إلى أن تأسيس مدارس نهال فهمى الفنية فى شبرا فى ستينيات القرن الماضى ثم مبادرة مبارك كول فى وقت لاحق دليل واضح على الاهتمام بهذا المجال.
ولفت المصدر إلى أن وكالة التعاون الألمانى جى آى زد تنفذ عددا من المشروعات فى التعليم الفنى، أولها تشجيع توظيف الشباب وهو مشروع كبير تم فيه تدريب نحو 20 ألفًا.
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