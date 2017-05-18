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اقتصاد وأسواق
صيادلة يؤسسون شركة أدوية برأسمال 100 مليون جنيه
الخميس 18 مايو 2017 01:26 ص
نقابة شركات تصنيع الأدوية لدى الغير "التول"
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نقابة شركات تصنيع الأدوية لدى الغير "التول"
أحمد صبرى
قال الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم نقابة مصنعي الأدوية لدي الغير "التول"، إن أصحاب الصيدليات المصرية انتهوا من تأسيس شركة خالصة للصيادلة للتصنيع الدوائى لدى الغير برأسمال يصل لـ100 مليون جنيه.
وأوضح فتوح، فى تصريحات لـ"المال"، وهو أحد الأعضاء المؤسسين بالشركة، أن هيئة الاستثمار وافقت اليوم على اسم الشركة وهو "توب للأدوية"، مضيفا أنهم سيبدأون من الغد استقبال أموال المساهمين من الصيادلة.
وأشار الى أن تشكيل مجلس ادارة الشركة سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع، موضحا أن الشركة ستتوسع مستقبلا لتكون شركة تصنيع وتوزيع للأدوية لخدمة الصيادلة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تأسيس الشركة بالكامل خلال الأسبوع المقبل.
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