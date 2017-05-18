نقابة الصيادلة: كيانات كبرى تمتنع عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية

الأدوية



غرفة الدواء ترد: جميع الشركات بدأت تنفيذ الاتفاقية.. وجار حل المشكلات



أحمد صبرى



كشف الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة أن النقابة أرسلت قائمة بمجموعة من الشركات الممتنعة عن تنفيذ اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات طبقا للقرار الوزارى رقم 115 لعام 2017.



وأوضح فى تصريح خاص لـ"المال" أن الصيادلة يعانون من امتناع بعض الشركات الكبرى من سحب أدويتها منتهية الصلاحية وهى أمون وايفا فارما ومالتى ايبكس وبعض شركات التول، مضيفا أن هناك عدة اجتماعات خلال الاسبوع لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ القرار الوزارى لسحب تلك الأدوية.



ونص القرار على أن تلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق من الأدوية المحلية، طبقاً لما جاء بالقرار الوزارى رقم 115 ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مدة تطبيق تلك المنظومة 12 شهرا، وبعد تاريخ العمل بمنظومة غسيل السوق تصبح الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وإلا يقبل 2 % من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها.



على الجانب الآخر، قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن جميع شركات الأدوية بدأت فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية تنفيذا للقرار الوزارى رقم 115 لعام 2017، والذى يقضى بسحب تلك الأدوية لمدة عام دون قيد أو شرط.



وأضاف رستم فى تصريحات لـ"المال" أن الشركات التى لديها مشاكل فى سحب الأدوية تم حلها، إذ إن شركة امون التى كانت ممتنعة تواصلت مع غرفة الدواء وأكدت بدء سحب أدويتها وفقا لشروط الاتفاقية.



وأوضح رستم أن شركة مالتى ايبكس تسحب أدويتها عن طريق مندوبيها فقط وليس عن طريق شركات التوزيع، معتبرا أن تلك الطريقة قانونية ولا تخالف القرار.



وأشار الى ان اى شكوى من نقابة فرعية عن رفض سحب الأدوية يتم حلها من خلال اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة والتى تضم فى عضويتها جميع أطراف المنظومة الصحية من نقابة الصيادلة والصحة وغرفة الدواء ورابطة الموزعين وشعبة الأدوية بالغرفة التجارية.



وقال مصدر مطلع بغرفة الدواء إن الشركة الثالثة التى تتهمها نقابة الصيادلة بالامتناع وهى شركة ايفا فارما بدأت فى سحب أدويتها عن طريق شركة اخناتون

للتوزيع التابعة لها وكذلك عن طريق شركة فارما اوفر سيز.



وأوضح أن المشكلة التى تواجه سحب أدوية شركة ايفا فارما هى وجود عراقيل مع الموزعين، تقوم الشركة بتذليلها من خلال ارتجاع الأدوية عن طريق شركة اخناتون للتوزيع.



بحسب القرار تلتزم الشركات( المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى %8 من المسحوبات الشهرية للعميل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق، على ألا يتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية فى نهاية مدة العام المشار إليه بدون القيد بتاريخ التصنيع، أو طلب تقديم ثمة مستندات، ويعطى الصيدلى إيصالا بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قبل الشركة المنتجة للتأكد من كونها أصلية.

