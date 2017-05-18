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بورصة وشركات
ستوكس 600 يسجل أكبر خسارة يومية منذ سبتمبر
الخميس 18 مايو 2017 12:31 ص
مؤشر ستوكس 600
أخر الأخبار
مؤشر ستوكس 600
خالد بدر الدين
هوى مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى بورصة لندن بأكثر من 1.2 % ليسجل أكبر خسارة في جلسة واحدة منذ نهاية سبتمبر الماضى بقيادة أسهم البنوك وشركات البناء مع هبوط مؤشر هذين القطاعين بحوالي 2 % لكل منهما.
وذكرت وكالة رويترز أن أسهم الشركات والبنوك الأوروبية شهدت اليوم أسوأ جلسة منذ سبتمبر الماضى بسبب الاضطراب السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية الذى أرغم المستثمرين على شراء الملاذات الآمنة مثل الذهب والابتعاد عن الأسهم.
وتراجع سعر سهم شركة EDF الفرنسية المنتجة للكهرباء 5.6 % بعد تعيين نيكولا هول أحد نشطاء حماية البيئة والوزير المسئول عن البيئة والطاقة في الحكومة الفرنسية الجديدة.
ومن البنوك التى هبطت أسعار أسهمها مجموعة ابن أمرو بأكثر من 4.7 % بعد أن أعلنت المجموعة المالية الهولندية نتائجها الفصلية عن الربع الماضى والتى جاءت دون التوقعات.
ورغم الخسائر الحادة التي منيت بها البنوك والشركات الأربعاء، فإن مؤشرات الأسهم الأوروبية لا تزال قريبة من المستويات المرتفعة التي سجلتها مؤخرا حينما أقبل المستثمرون على الشراء متشجعين بالتعافي الاقتصادي ونتائج مالية قوية ورفض الناخبين لأحزاب شعبوية في فى بعض الانتخابات.
وأثارت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي قبل أن يقيله من منصبه إنهاء تحقيق يتعلق بمستشاره السابق للأمن القومي، تساؤلات حول ما إذا كان ترامب قد يواجه اتهامات بعرقلة العدالة، ما أدى ذلك إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن قدرة ترامب على تنفيذ خطط تحفيز ضخمة، وأثار شبح أن الرئيس الأمريكي نفسه قد يواجه خطر العزل من منصبه
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