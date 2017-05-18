مع سبق الإصرار .. برنامج جديد على النهار بالتعاون مع الداخلية

مع سبق الإصرار. 2



محمد فتحى



أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" تعاقدها مع الإعلامية ملك صالح، لتقديم برنامج اجتماعي توعوي بعنوان "مع سبق الإصرار"، وسوف يُبث بشكل أسبوعي ولمدة ساعة واحدة تقريبًا.



تدور فكرة البرنامج، حول تناول الإعلامية ملك صالح، أبرز القضايا التي تهم الرأي العام، وذلك بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، حيث يتم التحضير للقضية بشكلٍ كاف بداية من تحرير البلاغ حتى الاطلاع على اعترافات المُتهمين، لوضع سيناريو كامل للقضية، ويقوم بتجسيدها مجموعة من الفنانين الشباب.



تُقدم "صالح" القضية للمُشاهد في صورة فيلم يتضمن حوارًا مع الضابط المسئول عن القضية، ولقاءات مع شهود عيان، حيث يكون بمثابة القصة مُتعددة الأطراف، وذلك دون ظهور المُتهم في صورته الحقيقية على الشاشة.



وسوف يحرص البرنامج على تصوير الواقعة في مسرح الجريمة الحقيقي، وذلك بالتعاون مع قطاع "الإعلام والعلاقات العامة"، ويكمن الهدف الرئيسي من البرنامج، هو توعية المواطنين بالحذر من الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها المجني عليهم.



من جانبها، توجهت ملك الصالح بالشكر إلى علاء الكحكي مالك شبكة تليفزيون النهار، واللواء طارق عطية مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، والعميد إيهاب السعيد، والمُقدم تامر الصغير، والرائد محمد داود، وذلك لتعاونهم وحرصهم على تقديم الدعم الكامل، لفريق البرنامج.



برنامج "مع سبق الإصرار" من فكرة وإعداد وتقديم ملك صالح، وسكريت رايتر السيناريت هشام هلال، ومن إخراج إسلام فتحي.

