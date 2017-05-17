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اتصالات وتكنولوجيا
شياومي : نمتلك 4 مراكز صيانة بمصر
الأربعاء 17 مايو 2017 10:19 م
شياومي
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شياومي
محمود جمال
قال وانج تشانج، نائب رئيس مجلس إدارة شياومي الصينية للهواتف، إنها تمتلك حاليًّا 4 مراكز صيانة لتقديم خدمات الدعم الفني لأجهزتها بمصر وتخطط لإنشاء المزيد منها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح تشانج أن الشركة بدأت طرح أول أجهزتها محليًّا بسعر يصل إلى 100 دولار وهو redmi 4a.
وذكر أن الشركة تأتي في المركز الأول عالميًّا في تصنيع أجهزة الباور بانك، إذ تصدِّر نحو مليون جهاز عالميًّا إلى كل دول العالم.
وأضاف أن الشركة العالمية يعمل لديها نحو 10 آلاف موظف، وحققت مبيعات خلال العام الماضي بقيمة 100 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 15 مليار دولار.
اتصالات وتكنولوجيا
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