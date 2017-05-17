أجندة الأحداث السياسية الخميس 18 مايو

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان

ــ وصل اليوم وفد البرلمان المصرى العاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وبعضوية 9 من نواب البرلمان ، وسيحضر الوفد غداً الخميس ، جلسة بالبرلمان اليابانى ، التى تنتظر سحب الثقة من وزير العدل ، كما سيلتقي الوفد رئيسى غرفتى البرلمان ورئيس الوزراء ، جدير بالذكر أن الوفد يضم النواب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وعبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة، ومحمد زكريا محيى الدين عضو لجنة الصناعة، ومحمد مصطفى السلاب القيادى بائتلاف دعم مصر، ونضال السعيد رئيس لجنة الإتصالات، وسحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة، ومنى عبد العاطى، وكريم درويش، وكارولين ماهر .



ــ تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعين غدا الخميس ، الاجتماع الأول يعقد الساعة الواحدة ظهراً مع ممثلى وزارة الخارجية لمناقشة مشروعى الخطة والموازنة الخاصين بالوزارة والقطاعات التابعة لها للعام المالي 2017 / 2018 ، أما الاجتماع الثانى سوف يعقد الساعة الثالثة عصراً مع ممثلى وزارة الهجرة لمناقشة أيضا مشروعى الخطة والموازنة الخاصين بالوزارة للعام المالى 2017 / 2018 ، وكانت اللجنة قد عقدت مسبقاً عدة اجتماعات لمناقشة الموازنتين داخلياً بين أعضاء اللجنة لدراستهما باستفاضة قبل لقاء ممثلي الوزارتين، وأن اللجنة قد تلقت ردوداً على استفساراتها بشأن الموازنة الخاصة من كلا الوزارتين، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من مناقشة الموازنتين سيتم إعداد تقرير من اللجنة بشأنهما .





أحزاب وحركات ونقابات

ــ ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ظهر غد الخميس، حفل تخرج الدفعة الجديدة من معهد تدريب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو، بحضور سفراء الدول المشاركة فى المعهد، والسفير إيهاب أبو سريع مساعد وزير الخارجية، ونقيب الصحفيين ، والمعهد قام بتدريب الصحفيين الأفارقة نحو ٣٠٠ صحفى خلال العام الجارى .



جامعات

ــ تبدأ اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، غدا الخميس ، في عرض البرامج ومقابلة المرشحين على رئاسة جامعة القاهرة وإعداد التقارير النهائية لهم، ومن ثم عرض الأسماء على الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ثم رئاسة مجلس الوزراء، ثم رئاسة الجمهورية لاختيار رئيس جامعة القاهرة الجديد والذي سيتم تنصيبه منتصف أغسطس المقبل ، و يتنافس على رئاسة جامعة القاهرة 11 أستاذا جامعيا .



أخرى

ــ تنظم الجمعية العلمية للشؤون الإفريقية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافـة مؤتمرا تحت عنوان: "تقييم تجربة التحول الديموقراطي في إفريقيا بعد ربع قرن"، والذي يعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا غدا الخميس ، وذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية بـ"يوم إفريقيا " ، وذلك بمشاركة عشرات الخبراء والباحثين في الشؤون الإفريقية، علاوة على مشاركة ممثلين للعديد من الهيئات والمؤسسات التي تعمل في حقل الشؤون الإفريقية مثل: وزارة الخارجية، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الهيئة العامة للاستعلامات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مركز إفريقيا بالجامعة البريطانية.



ــ ينطلق مؤتمر "سفراء الشباب والمرأة العرب"، في مدينة شرم الشيخ غدا، بحضور عدد من نجوم الفن والفكر والأدب في مختلف المجالات، ونخبة من الوزراء والسفراء والمحافظين ورجال الأعمال والإعلام والمهتمين بالسلام الدولي ونبذ العنف ، ويتخلل المؤتمر بعض الجلسات الحوارية، تحت عنوان "صانعى القيادة والريادة" و"ثقافات الهوية العربية"، ومن المقرر أن يشارك بها ممثلين لعدد من الدول العربية ، وأكد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الضيوف بداية من اليوم، لافتا أن المؤتمر سيشهد حضور وفد رسمي عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر تكريم سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات، كما يشهد المؤتمر حضور القائم بأعمال سفير دولة الإمارات بالقاهرة، السفير الخليفة الطنيجي، والعقيد خالد الشمسي، رئيس مجلس إدارة المعهد الأمني الوطني بالإمارات، والسيد عبدالرحمن عبيد، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتورة إيمان كامل حسن، مدير إدارة الشؤون والمناهج الأكاديمية بالإمارات.



محاكمات

ــ مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لتقديم عقد التصالح في القضية إلى جلسة غدا الخميس ، و صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم عبد التواب، وعضوية المستشارين حسن دياب ووجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمود مصطفى ، وقال محمود كبيش، محامي حسين سالم إنه سيقدم في الجلسة القادمة عقد التصالح الذي أبرمته الدولة معه نيابة عن موكله، وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده في 4 قضايا، وهى "غسيل الأموال" و"ميدلك للكهرباء" و"تصدير الغاز لإسرائيل" و"أرض البياضية".