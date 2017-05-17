عدوى الركود تصيب شعب وروابط السيارات

مدينة سيارت القاهرة

أحمد شوقى وشريف عيسى وأحمد عوض:



اكتفت المؤسسات المنظمة لسوق السيارات من روابط وشعب عن عقدت اجتماعات لبحث الأزمات التى يعانيها السوق منذ فترة ليست بالقليلة، ليمتد ركود المبيعات الذى تعانيه السوق إلى تلك المؤسسات التى تمثل حلقة الوصل ما بين العاملين بها والدولة.



و"المال" ترصد فى تقريرها التالى أبرز الروابط والشعب التى توقفت عن اجتماعتها خلال الفترة الماضية.



"مصنعى السيارات" تعزف عن مناقشات السوق بعد "المركزى"



منذ قرابة 5 أشهر توقفت رابطة مصنعى السيارات عن عقد اجتماعاتها الدورية لمناقشة الأزمات التى يعانيها السوق، وذلك عقب الاجتماع الذى عقده محافظ المركزى طارق عامر فى العشرين من ديسمبر الماضى.



وعلى الرغم من حجم التحديات الخطيرة التى تهدد مستقبل قطاع السيارات من مصنعيين ومستوردين، إلا ان من الواضح ان الربطة باتت على يقين أن الأوضاع الحالية خارج نطاق السيطرة، مما دفعها لوقف اجتماعتها لحين استقرار اسعار العملة.



وفقاً للتصريحات التى أدلى بها رئيس رابطة مصنعى السيارات حسن سليمان لـ "المال"، فإن استقرار اسعار الصرف عند مستوى 18 جنيهاً للدولار يعنى استمرار غلو أسعار السيارات، وبالتالى استمرار تراجع معدلات الإقبال على الشراء.



وأضاف سليمان قائلاً : "ان بدأ إجراءات تعويم العملة عند مستوى 13 جنيهاً لم يكن محسوباً بدقة من قبل القائمين على السياسة النقدية، وبالتالى فإن ملامسته خلال شهرى ديسمبر ويناير حاجز 20 جنيهاً كانه له أثره السلبى على أداء السوق والصناعة".



وتابع: "ومع حلول فبراير من العام الجارى وتأرجح مستوى سعر الصرف عن 18 جنيهاً، باتت كافة المحاولات بلا جدوى لتحريك السوق سواء بالخصومات على السيارات، أو بالعروض على خدمات ما بعد البيع والصيانه".



واختتم سليمان تصريحاته بأن خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم دعوة أعضاء الرابطة لعقد اجتماع وتجديد نشاط الربطة بالبحث عن سُبل جديدة لإحتواء أزمة الخسائر التى يعانيها السوق.



لجنة المركزى للسيارات .. ضجيج بلا طحين

خلال منتصف ديسمبر من العام الماضى، أعلن محافظ البنك المركزى عن تدشين لجنه تستهدف تطوير صناعة السيارات المحلية وتعميق المنتج المحلى، خلال الفترة المقبلة برئاسة اللواء حسين مصطفى، وعضوية كل من وزير الإستثمار سحر نصر، وروؤساء مجالس إدارات البنوك، والجامعات المصرية وعدد من مصنعى السيارات.



وعلى الرغم حالة التفاؤل التى صاحبت تشكيل اللجنه، إلا ان على ما يبدو انها باتت تعانى هى الأخرى التوقف، فبرغم التصريحات التى أدلها بها قيادات اللجنة العاملين بقطاع السيارات والتى تؤكد من انتهاء من وضع الأليات اللازمة للنهوض بالصناعة وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة له، إلا ان التقرير لم يعرض على "عامر" لمناقشته إلا الأن.



وبحسب ما أكده مصدر باللجنه فإنه من المقرر طرح التقرير خلال الأسبوعين المقبلين، إلا ان تلك التصريحات لم تكن الأولى من نوعها إذ ان المصادر قوية الصلة بالمركزى أكدت على ان عرض اللجنة سيتم خلال منتصف فبراير الماضى، إلا أن المصادر رجحت تأجيل تلك الخطوة عقب الإنتهاء من التعديل الوزارى.



وفى السادس عشر من فبراير، تم الإعلان رسمياً عن التعديلات الدستورية، وعلى الرغم من مرور 4 أشهر على تشكيل اللجنة إلا ان تقريرها لم يعرض إلى الأن على وزارة الإستثمار أو محافظ المركزى لإتخاذ اجراء بشأنه.





"حماية المستهلك" يدفع شعبة وكلاء السيارات للاجتماع



وفيما يبدو أن الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك قد استثار حمية التجار والموزعين؛ فتم عقد اجتماع يوم الاثنين الماضي بشعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات للرد على الجهاز؛ إذ يقول عفت عبد العاطي رئيس الشعبة إن هذا الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة المشكلات المتودة عن جهاز حماية المستهلك.



وأوضح أنه لا يمكن القبول بوضع الجهاز كسيف مسلط على الرقاب؛ ولا يمكن السماح له بمخالفة القانون موضحًا أنه تم رفع مذكرة إلى الجهاز بهذا المضمون؛ لافتًا إلى أن الشعبة منذ تاسيسها وحتى اليوم لم ولن تقبل بالإضرار بأعضائها



وأضاف أن الجهاز ليس له علاقة نهائيًا بموضوعات التهرب الجمركي أو الضريبي ومن ثم لا يمكن لن التدخل في ذلك؛ دون الدفاع عن المخطئين فالتاجر أو الشركة التي يثبت تورطها في خطأ ما لا بد أن تحاسب عليه؛ دون تعميم ودون تعسف من المسئولين.



ولفت إلى أنه تتم مساءلة التجار عن أسباب بيع السيارة بسعر مرتفع رغم شرائها بسعر أقل؛ لافتًا إلى أن هذه المساءلة تخالف النظام المحاسبي الموحد الذي يضمن الحفاظ على قيمة رأس المال؛ حيث يلجأ التجار إلى رفع الأسعار لأن مسترواتهم بالدولار الذي ارتفع سعره بشكل كبير خلال الفترة الماضية.



"قطع الغيار" تعانى الفتور

قال دسوقي سيد دسوقي رئيس شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية القاهرة، أن الشعبة لم تعقد أي اجتماعًا لها منذ فترة ما تقارب الثلاث أو أربع أشهر الماضية، لعدم وجود أي شكوي ممثلة امامها من قبل أي شركة أو منشئة خلال الفترة الماضية.



وأكد أن الاجتماع الأخير؛ قد تتطرق لبحث أزمـة تحصيل ضريبة المبيعات من عدة جهات ممـثلة في "المستوردين والموزعين والتجار"، مطالبًا بتحصيل تلك الضريبة من جهة واحدة فقط - دون التعديدة لها، التي تسبب في زيادة الإعباء على الشركات والتجار خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أنه الشعبة، قد تقدمت بمقترحتها للغرفة التجارية فور عقد الاجتماع، ولكن لم يتم الاتفاق أو الرد على تلك المقترحات حتى الآن.



أكد شلبي غالب- وكيل شعبة وكلاء وموزعي قطع الغيار بالغرفة التجارية، توقف عمل نشاط الشعبة منذ فترة ما تقارب الـ 3 سنوات منذ فور عقد تشكيلها حتي الأن، موضحًا أن الجهات السيادية بالـدولة الممثلة في "وزارة التجارة والصناعة"، لم تلتف أو تعني بأخذ آراء الشعبة من مقترحات اتجاة القوانين والتشريعات المنوطة للقطاع.



ووصف غالب، بتأسيس شعب وروابط قطع الغيار- "بالفتور"على حد وصفة، بالتزامن مع غيابها عن دورها الحقيقي بإزالة كافة العوائق والأزمات التي تواجة كافة الشركات ولاسيما التجار، موضحًا أن هوامش الأرباح قد انخفضت لأدنى مستوى لها في ظل الركود الشديد بالمبيعات وارتفاع الأسعار التي أحجم المستهلكين عن الشراء.