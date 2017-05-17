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أسواق عربية
القاهرة تتصدر مكاسب 6 بورصات عربية
الأربعاء 17 مايو 2017 09:04 م
البورصة 2
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البورصة 2
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة القاهرة؛ بفضل نتائج مالية قوية للربع الماضى وأنباء إيجابية من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) للتطوير العقاري، فيما هبطت بورصتا مسقط والبحرين فقط.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة القاهرة قفز بحوالى 1% ليتجاوز 13064 نقطة مع صعود سعر سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 4.2% ليسجل أعلى مستوياته منذ 4 شهور فى أقوى تداول منذ مايو 2014، بعد أن سجل مؤشر بورصة القاهرة، أمس، أكبر أحجام تداول منذ منتصف يناير الماضى.
وتقدَّم مؤشر بورصة سوق مال دبى العام بأكثر من 0.5% ليسجل 3395 نقطة مع صعود سعر سهم داماك العقارية 2.5%، كما زاد السهم في الجلسة السابقة 2.9%، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.3% ليزداد إلى 4594 نقطة بفضل شركة إشراق العقارية وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة.
وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بنسبةٍ أقلَّ بلغت 0.2% ليصل إلى 10145 نقطة بقيادة البنوك مثل بنك قطر الوطني الذى كسب سعر سهمه 1%، بينما صعد مؤشرا بورصتى الرياض والكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقرا عند 6947 نقطة فى أقوى تداول منذ يناير الماضى، و6732 نقطة على الترتيب.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر، اليوم، وإن كانت بنسبة متواضعة فمنها بورصة البحرين بحوالى 0.3% لينخفض مؤشرها إلى 1310 نقاط، ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.2% ليهبط إلى 5423 نقطة.
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