لماذا تغيب السيارات المحلية عن حملات الاستدعاء؟

لم تشهد السوق المحلية، خلال الفترة الماضية، حملة استدعاء واحدة للسيارات المجمّعة محليًّا، رغم أن وكلاء العديد من العلامات التجارية، وبينها السيارات الفاخرة، أعلنوا عن استدعاءات كثيرة للسيارات الكاملة المستوردة، فما سبب غياب السيارات المحلية عن خريطة الاستدعاءات التي ينفذها الوكلاء؟ هل لعدم وجود عيوب صناعة بها؟ أم لافتقاد آليات تدشين هذه حملات استدعاء لهذه السيارات؟





يقول اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إنه لا توجد آلية محددة لتدشين حملات لاستدعاء السيارات المجمعة محليًّا؛ لأن كل الاستدعاءات التي يعلن عنها والتي تُنفَّذ على المستويات العالمية، وبينها مصر، يتم الإعلان عنها في كل الدول من خلال الشركات الأم التي تكتشف بعد فترة من طرح السيارة وتشغيلها في الأسواق المختلفة وجود عيوب صناعة تستلزم سحب السيارة من الأسواق مرة أخرى لإصلاحها أو تغيير مكونات غير صالحة بها للحفاظ على أعلى درجة من السلامة والأمن.





وأوضح أن هذه الآلية هي المطبَّقة في كل الأسواق باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك هيئة سلامة الطرق بها الحق في دفع الشركات للإعلان عن حملات استدعاء نتيجة ظهور عيوب في السيارات، والتي يتم اكتشافها نتيجة تتابع شكاوى العملاء.





وأكد أن الأمر يصبح اضطراريًّا أمام الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه طوعي أو اختياري بالأسواق الأخرى، وتقوم به الشركات محافظة على مصداقيتها وسمعتها في الأسواق.





وأضاف أنه لم يحصل أبدًا في مصر أن قام أحد الوكلاء باستدعاء سيارة منتَجة محليًّا للقيام بإصلاحات ناتجة عن عيوب الصناعة، موضحًا أن الوكلاء لا يقومون بذلك إلا إذا كانت الاستدعاءات خاصة بسيارات مستوردة ومرتبطة بالشركة الأم.





وذكر أن جهاز حماية المستهلك يتابع الاستدعاءات العالمية التي يتم الإعلان عنها من خلال فريق عمل متخصص في هذا المجال، لكن نشاطه لا يمتد للسيارات المجمّعة محليًّا باستثناء الشكاوى الفردية التي يتم التعامل معها على حدة.





وتستحوذ السيارات المجمعة محليًّا على نحو نصف مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها في مصر، وفق ما يتضح من بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن الربع الأول من العام الحالي، فقد بلغت مبيعات هذه الفترة من السيارات المجمعة 13,1 ألف سيارة، مقابل 13,4 ألف للسيارات المستوردة.





وتعمل العديد من شركات السيارات في أنشطة التجميع، ومن أبرزها جي بي غبور أوتو وجنرال موتورز مصر ونيسان إيجيبت وسوزوكي إيجيبت وشركة الأمل.. إلخ.





من جانبه قال شريف طنطاوي، مدير مبيعات التجزئة بشركة أوتو ماجد- موزع سيارات، إن السيارات المجمَّعة محليًّا يتم إجراء اختبارات كافية لها قبل التوزيع بالسوق، وتتم معالجة مشكلاتها قبل التوزيع والتسويق، ومن ثم لا تظهر استدعاءات في السوق لهذه السيارات، كما تتم معالجة الشكاوى التي يتقدم بها العملاء كل على حدة.





وأضاف أن المشكلات الخاصة بالسيارات المحلية هي حالات مخالفة للسيارات المستوردة؛ نظرًا لأنه يتم تجميع الأولى بخطوط إنتاج الشركات المصرية، وتسري على بعضها قواعد ربما تختلف عن السيارات المنتجة للأسواق الأخرى.





وفي تعليقه على شكاوى بعض التجار على أداء جهاز حماية المستهلك بالسوق المحلية قال طنطاوي إن من يتقدم بالشكاوى هي الشركات التي تعمل بطريقة خاطئة، وربما تخفي بيانات عن مصلحة الضرائب لكن من يعمل بصورة قانونية لا يواجه مشكلات كبيرة مع الجهاز.





وقال مصدر بشعبة وكلاء وموزعي السيارات إنه يوجد 17 مصنعًا لتجميع السيارات في مصر، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع.



