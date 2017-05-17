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سيــارات
جى بي أوتو تمنح صيانة مجانية لمدة سنة على هيونداي توسان
الأربعاء 17 مايو 2017 07:06 م
هيونداي توسان 88
أخر الأخبار
هيونداي توسان 88
أحمد شوقي
أصدرت شركة جي بي أوتو "غبور" تعليمات لشبكة موزعيها؛ بأنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء "أى عميل سيقوم بشراء سياره هيونداي توسان؛ سيمنح صيانة سنة مجانا أو 25 الف كم أيهما أقرب".
وتشمل الصيانة تغيير زيت وقطع الغيار والمصنعية؛ على أن يسري هذا العرض خلال شهر مايو الجاري، ويكون المطلوب من العميل إحضار صورة الرخصة فقط للاستفادة بهذا العرض.
سيــارات
جى بى اوتو
رؤوف غبور
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