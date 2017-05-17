تأجيل عمومية الناشرين للأربعاء.. واكتمال النصاب بأي عدد

قال الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات، لـ"بوابة المال"، إنه تم تأجيل الجمعية العمومية وانتخابات اتحاد الناشرين، للتجديد النصفي إلى يوم الأربعاء المقبل.





كان اليوم الأربعاء هو المقرَّر لعقد الانتخابات، إلا أن النصاب لم يكتمل، فتمَّ التأجيل ليوم 24 مايو الحالي.



