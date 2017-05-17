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ثقافة وفنون
تأجيل عمومية الناشرين للأربعاء.. واكتمال النصاب بأي عدد
الأربعاء 17 مايو 2017 06:08 م
اتحاد الناشرين المصريين
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اتحاد الناشرين المصريين
علي راشد
قال الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات، لـ"بوابة المال"، إنه تم تأجيل الجمعية العمومية وانتخابات اتحاد الناشرين، للتجديد النصفي إلى يوم الأربعاء المقبل.
كان اليوم الأربعاء هو المقرَّر لعقد الانتخابات، إلا أن النصاب لم يكتمل، فتمَّ التأجيل ليوم 24 مايو الحالي.
ولفت المصري إلى أن 22 دار نشر فقط هي التي حضرت، اليوم، بينما كان النصاب سيكتمل بحضور حوالي 190 دار نشر، لذلك جاء التأجيل، وفي المرة المقبلة تجرى الانتخابات وتناقش الجمعية العمومية الميزانية ومقترحات الناشرين، ولن يكون هناك عدد معين لاكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية.
ثقافة وفنون
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