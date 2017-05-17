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نقل وملاحة
ترسية استشاري محطة دبيكو بميناء دمياط الأسبوع المقبل
الأربعاء 17 مايو 2017 05:58 م
ميناء دمياط
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ميناء دمياط
مدحت إسماعيل
قال اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، في تصريحات صحفية، إن هيئته ستقوم بترسية عقد استشاري محطة دبيكو في الميناء الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن هناك مكتبًا استشاريًّا هولنديًّا وآخر ألماني متقدمين للهيئة، وسيتم اختيار أحدهم الأسبوع المقبل.
وتستهدف الهيئة حاليا التعاقد مع استشاري ليقوم بتحديد أهمية المشروع اقتصاديا كما يقوم بآليات الطرح على الشركات العالمية الأخرى التي ستقوم بتنفيذ المشروع بديلا عن ديبكو، مضيفا أن قضية التحكيم ستسير كما هي لحين حسم القضية.
كانت هيئة ميناء دمياط فسخت تعاقدها مع شركة ديبكو للحاويات الكويتية لتقاعسها عن تنفيذ المحطة الثانية للحاويات رغم أن التعاقد منذ عام 2006.
وحصلت «ديبكو» على حق استغلال نحو مليون متر مربع من الأراضى داخل ميناء دمياط، بأطوال أرصفة تصل إلى 2000 متر، والشركة تتبع لمجموعة «كى جى إل» الكويتية عبر ملكية 35% من أسهمها إضافة إلى حق الإدارة، وتتوزع الحصص الباقية لصالح شركة «شاينا شيبينج» الصينية بواقع 20%، والخط الملاحى CMA – CGM بحصة مماثلة، إضافة إلى 10% مملوكة لمجموعة عارف الكويتية، ومثلها لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.
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