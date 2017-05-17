برايم: 13.38 جنيه القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

مصاريف التمويل تضغط على هوامش ربحية السهم



كتب: مصطفى طلعت



حددت شركة برايم للإستثمارات المالية، القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات عند 13.38 جنيهاً، موضحة أن هامش ربح الشركة انخفض بمقدار 0.30 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي، نتيجة الزيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 45% والتي تأثرت بشكل رئيسي بزيادة تكاليف الترابط بنسبة 90٪، على خلفية ارتفاع الرسوم الدولية لخدمات النقل العابر وتكاليف التوصيل الدولي، بعد تحرير سعر الصرف.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات، عن الربع الأول، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 5% لتحقق صافى ربح 1.34 مليار جنيه، مقابل 1.27 مليار جنيه فى الفترة المماثلة، من العام الماضى.



وأوضحت برايم، في مذكرة بحثية حديثة حصلت "المال" على نسخة منها، أن الأرباح شهدت زيادة بنسبة 41% قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك، لتصل إلى 1,385 مليون جنيه، مقابل 985 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2016، وحققت الشركة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بمقدار 33%، ممثلة نسبة زيادة سنوية بمقدار 100 نقطة اساس.



وتدهور هامش صافي الربح بشكل ملحوظ بنحو 1000 نقطة أساس ليصل إلى 32٪ في الربع الأول من عام 2017 مقارنة 41.6٪ بالربع المماثل من 2016 نتيجة ارتفاع صافي مصاريف التمويل التي بلغت 108 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017 مقارنة بصافي إيرادات التمويل البالغة 415 مليون جنيه في الربع المماثل من العام الماضي.



كما ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية بشكل ملحوظ من 413 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2016 إلى 3,546 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2017 لتوفير السيولة المطلوبة لمتطلبات النفقات الرأسمالية خلال الفترة القادمة.

