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اقتصاد وأسواق
انطلاق ملتقى التخطيط الاستراتيجى للجمارك المصرية بالقاهرة
الأربعاء 17 مايو 2017 05:31 م
ملتقى التخطيط الاستراتيجى للجمارك المصرية
أخر الأخبار
ملتقى التخطيط الاستراتيجى للجمارك المصرية
مها أبو ودن
برعاية الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، انطلقت، صباح اليوم، بمسرح وزارة المالية، ورشة العمل التى تقام تحت عنوان (ملتقى التخطيط الاستراتيجى)، التى تنظمها الإدارة المركزية للتطوير والإصلاح الجمركي برئاسة الأستاذة نسمة نجيب فرج رئيس الإدارة المركزية للتطوير واإصلاح الجمركي، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، برئاسة الدكتور أحمد صبيح رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات الداخلية، وبحضور خبراء من منظمة الجمارك العالمية فى مجال التخطيط الاستراتيجى، فى إطار تحديث وتطوير منظومة العمل الجمركي التى تسعى مصلحة الجمارك من خلالها للريادة والتميز.
وتستمر الورشة، خلال يومى 17 و18 مايو 2017، بحضور السادة مديرى عموم مصلحة الجمارك.
ويدور موضوع الورشة حول الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك، خلال المرحلة المقبلة، من حيث العمل على تسهيل التجارة والمساهمة فى حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال إدارة الرقابة الحدودية بكفاءة وفاعلية، اعتمادًا على إدارة المخاطر والشراكة مع المتعاملين كجمارك متطورة وقوى عاملة تتسم بالمهنية.
وكيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصلحة الجمارك والمتمثلة فى تيسير التجارة المشروعة وتطوير الموارد البشرية لتتسم بالمهنية والنزاهة وكشف ومواجهة التهديدات والمخاطر لمنع التجارة غير المشروعة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطنى، مع الحرص على تحقيق الشراكة المتكاملة مع المجتمع التجارى والجهات الحكومية ذات الصلة، وفقًا للمعايير والممارسات الدولية وتحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية بشكل عادل وكفاءة وفعالية.
وتتضمن الورشة التدريب العملى على كيفية تحويل الأهداف الاستراتيجية لمصلحة الجمارك إلى أهداف تنفيذية وعمل تنفيذى واقعى عن طريق الدراسة المنهجية للخطة الاستراتيجية والاحتياجات الحالية والمستقبلية، مقارنة بالواقع الفعلى مع مراعاة الدمج بين الأهداف التنفيذية والأنشطة والتركيز على المتابعة وقياس الأداء لكل مرحلة من المراحل.
اقتصاد وأسواق
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