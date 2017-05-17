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نقل وملاحة
وزير النقل : بعض تذاكر السكة الحديد تباع بعملات لم تعد موجودة
الأربعاء 17 مايو 2017 05:07 م
وزير النقل فى مترو الأنفاق
أخر الأخبار
وزير النقل فى مترو الأنفاق
مدحت اسماعيل
قال هشام عرفات وزير النقل إن هيئة السكك الحديدية لاتزال تبيع بعض التذاكر بعملات لم تعد متداولة في السوق.
وأوضح :"على سبيل المثال هناك تذكرة علي بعض الخطوط بقيمة جنيه و35 قرش، وأخرى بجنيه و10 قروش".
وأضاف عرفات في تصريحات صحفية،على هامش زيارة قام بها لميناء دمياط، أنه يؤجل الحديث عن رفع أسعار التذاكر لحين الانتهاء من تطوير السكة الحديد، بحيث يمكن زيادة حجم منقولات البضائع، وتوفير خدمة أفضل للركاب، وتابع :"لكن هذا لا يعني أن هناك اتجاه نحو رفع التذاكر".
وقال عرفات إن وزارته ستوقع خلال أسبوعين عقد الحصول على قرض بقيمة 290 مليون دولار من البنك الأوروبي لشراء 100 جرّار لصالح السكة الحديد.
علي صعيد متصل، أوضح عرفات أن شركة المترو من المتوقع أن تحقق 13% زيادة في إيرادات الإعلانات، مشيرا إلى أن سعر تذكرة المترو حاليا يغطى الصيانة وتكلفة التشغيل فقط، "ونحتاج الكثير لتطوير البنية الأساسية للمرفق".
نقل وملاحة
السكك الحديدية
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