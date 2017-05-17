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استثمار
اعتماد ميزانية صندوق إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام
الأربعاء 17 مايو 2017 03:46 م
أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123
أخر الأخبار
أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123
المال - خاص
اعتمدت لجنة إدارة صندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، برئاسة أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، ميزانية الصندوق عن العام 2013/2014، وما تم ضخه من تمويل خلال الفترة من 1/8/2016 وحتى 30/4/2017 بإجمالى مبلغ 75.9 مليون جنيه لإزالة الاختناقات المالية في بعض الشركات.
وخلال اجتماع للجنة، اليوم، بحضور حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة الفتوى ورؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وممثلين عن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والجهاز المركزي للمحاسبات، تم مناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل دور الصندوق لتنشيط برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، من خلال استخدام كافة وسائل التمويل المتاحة بالاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة بالشركات لتمويل مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة.
ووجه الوزير بضرورة دراسة إعادة تنظيم عمل الصندوق في ضوء قرارات إنشائه واختصاصاته، بالإضافة إلى دراسة بعض التعديلات المقترحة في قرار إنشاء وتنظيم الصندوق.
استثمار
وزارة قطاع الأعمال
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