EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
المالية تخصص 3.9 مليار جنيه لـ6 جهات
الأربعاء 17 مايو 2017 03:20 م
وزارة المالية المصرية
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية
مها أبوودن
اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3 مليارات و900 مليون جنيه لشهر أبريل 2017، للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وللشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.
تتضمنت الإتاحات مبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل 2017، بالاضافة الي 1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم منظومة النظافة شهر ابريل 2017.
جدير بالذكر أنه تم إصدار ضمانات بمبلغ 210.6 مليون دولار لشراء 955 الف طن قمح مستورد.
وشملت الإتاحات أيضا مليارًا و100 مليون جنيه دفعة أولي تحت حساب تمويل شراء القمح المحلي من المزارعين موسم 2017 وذلك لضمان سداد المستحق لهم أولا بأول.
وكذلك تمت إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون حتي يتسني له الوفاء بالتزاماتة الحتمية تجاه العاملين عن شهر (أبريل 2017)، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في راسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر ابريل 2017.
وتتضمنت الاتاحات مبلغ 87.9 مليون جنيه لسداد المستحق عن توصيل الغاز الطبيعي لـ42837 عميلا منزليا، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 67 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر مارس، بالاضافة الي 3.5 مليون جنيه للشركة المصرية لمتروالانفاق كدعم اشتراكات الطلبة عن شهر مارس 2017 وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثى الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل.
وكذلك تمت إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر أبريل 2017، وإتاحة مبلغ 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتامين الصحي عن شهر أبريل 2017 كدعم لكل من (المرأة المعيلة، الطلاب، الأطفال دون السن المدرسي).
بالإضافة لإتاحة مبلغ 35 مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة علاج الأطفال دون السن المدرسي في الأمراض المستعصية، بالإضافة لإتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلي للثقافة لصرف رواتب العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر أبريل 2017.
اقتصاد وأسواق
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا