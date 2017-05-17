بدء أعمال نقل السرير الجنائزى للملك توت بالتعاون مع اليابان

دعاء محمود بدأ الْيَوْمَ فريق الترميم بالمتحف المصرى الكبير بالاشتراك مع فريق عمل يابانى، أعمال ت

دعاء محمود



بدأ الْيَوْمَ فريق الترميم بالمتحف المصرى الكبير بالاشتراك مع فريق عمل يابانى، أعمال تغليف السرير الجنائزى الخاص بالملك توت عنخ آمون، والمعروض حاليا بالمتحف المصرى بالتحرير، استعدادا لنقله للمتحف المصرى الكبير بجوار الأهرامات.



و أوضح د. طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير، أن السرير مصنوع من الخشب المغطى برقائق الذهب على هيئة المعبودة سخمت، مؤكداً أن جميع اعمال التوثيق العلمي والترميم الأولي تمت علي السرير قبل التغليف وذلك لضمان سلامة الأثر أثناء عملية النقل.



ومن جانبه قال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولى ونقل الاثار بالمتحف، إن عملية التغليف سوف تستغرق ٨ ساعات وأنه يتم اسخدام مواد وخامات تغليف عالية الجودة وخالية تماما من الحموضة، بالاضافة إلى استخدام وحدات ضد الاهتزازات اثناء عملية النقل وكذلك اجهزة لقياس الحرارة وشدة الاهتزازات بما يضمن سلامة الاثر.



وأكد حسين كمال مدير الشئون الفنية بالمتحف المصرى، أن هذه المرحلة تتم الآن بعد الانتهاء من كل المراحل الضرورية من أعمال ترميم أولى وتوثيق علمى للأثر.