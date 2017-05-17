رئيس وزراء البحرين يلتقي وزير السياحة لبحث سبل التعاون

يحي راشد 6669

دعاء محمود:



استقبل أمس رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يحيى راشد وزير السياحة وذلك على هامش فعاليات المعرض المصرى البحريني المشترك الأول والذي يُقام تحت رعاية رئيس وزراء البحرين.



وأكد رئيس الوزراء البحرينى حرص المملكة على تعميق الروابط القائمة بينها وبين مصر، والارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر والبحرين يشتركان في التوجه نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي مما يجعل للتعاون الثنائي بينهما يحقق مردودا ونفعا كبيرا على البلدين وشعبيهما الشقيقين.



وأشار إلى أن الفعاليات الاقتصادية والتجارية المشتركة ستسهم في استكشاف مزيد من الفرص الاقتصادية المتاحة والترويج لفرص الاستثمار في البلدين، إلى جانب سبل استفادة الجانبين من هذه الفرص.



ومن جانبه، أشاد يحيى راشد، وزير السياحة، بالعلاقات الثنائية بين مصر والبحرين والتي تمتد عبر جذور التاريخ فى عدة مجالات، مشيراً الى أن هذا المعرض يأتى تأكيدا على هذه العلاقات مما يقوى الشراكة بينهما في مجالات أوسع وأشمل، كما أنه يبحث مزيد من فرص التعاون المشترك بين البلدين ويُبرز فرص الاستثمار في مصر.



كما أعرب وزير السياحة عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء البحرينى لدعمه لإقامة شراكة اقتصادية وتجارية قوية بين البلدين، لافتا إلى ما وفرته الحكومة البحرينية لنجاح هذا المعرض ليكون فرصة التقاء بين الجانبين بما يعزز سبل التعاون المشترك وسبل تعزيز حركة السياحة البينية العربية.



جدير بالذكر أن المعرض المصرى البحرينى المشترك الأول يُقام خلال الفترة من 15-17 مايو الجارى في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة دول الجوار(السعودية-الإمارات-الكويت) إلى جانب باقى دول مجلس التعاون المصرى.