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قطع مياه الشرب 24 ساعة عن هذه المناطق
الأربعاء 17 مايو 2017 03:07 م
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال ـ خاص:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: زهراء مدينة نصر بجميع مراحلها – مشروع 207 عمارات (4000) – معهد الحرب الإليكترونية – إسكان زاهر – جبل الكعبة – إسكان مدينة نصر الجديدة – الهجانة المراحل (3، 4، 5، 6)، وذلك ابتداء من الساعة 5 عصر يوم الجمعة 19/5/2017 وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت 20/5/2017، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم القادم من رافع الاستثمار.
وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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