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سيـــاســة
صبحى وحجازى يلتقيان قائد الحرس الوطنى الأمريكى
الأربعاء 17 مايو 2017 02:51 م
صبحى وحجازى يلتقيان قائد الحرس الوطنى الأمريكى
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صبحى وحجازى يلتقيان قائد الحرس الوطنى الأمريكى
بدور إبراهيم
التقي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول جوزيف لينجيل قائد الحرس الوطنى الأمريكى، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء تنامى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، واستناداً لما تشهده المنطقة من جهود وتحديات مشتركة فى مقدمتها الحرب على الإرهاب وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
وأكد القائد العام اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والتى تمتد عبر عقود طويلة من العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط.
وكان الفريق محمود حجازى قد التقى الفريق أول جوزيف لينجيل حيث ناقشا عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون فى مجالات التنسيق والتدريب وتبادل الخبرات العسكرية فى العديد من المجالات .
من جانبه أعرب قائد الحرس الوطنى الأمريكى عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على دفع افاق التعاون العسكري علي نحوٍ يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
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