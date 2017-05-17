زيادة رأس مال النزهة الدولي عبر توزيع أسهم مجانية

مستشفى النزهة الدولية

مصطفى طلعت:



أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولي زيادرة رأس المال من 36 مليون جنيه إلى 43.2 مليون جينه بزيادة قدرها 7.2 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة والمدرجة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2016، وذلك عبر توزيع 1.2 مليون سهم مجاني بقيمة إسمية 6 جنيهات.



وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع الأسهم بواقع "0.2" سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة وذلك لحاملي السهم حتى نهاية جلسة 4 يونيو 2017، على أن يتم توزيع الأسهم المجانبة إعتباراً من جلسة 5 يونيو 2017.



ويبلغ رأسمال "النزهة الدولي" 36 مليون جنيه، موزعاً على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم، وإرتفعت أرباح الشركة إلى 32.35 مليون جنيه، بزيادة 45.5%، خلال 2016.